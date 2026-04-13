Gần 1.500 cổ động viên đến xem chung kết bóng đá 6 người tại TPHCM

Gần 1.500 người hâm mộ đã có mặt trên sân PM Sports (phường Tân Sơn, TPHCM) tối 12-4, tạo nên cảnh tượng chật kín ở trận chung kết Giải bóng đá 6 người vô địch các CLB toàn quốc 2026 (TPG 6v6) khu vực miền Nam.

Đây được xem là một trong những sân chơi phong trào có lượng khán giả đông kỷ lục tại TPHCM, khiến ban tổ chức phải hoạt động hết công suất để sắp xếp chỗ ngồi lẫn bãi giữ xe cho giới mộ điệu. Và trận chung kết giữa Hoàng Long FC và Thảo Vy Organic diễn ra đúng với kỳ vọng khi cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm.

Ngay từ những phút đầu, Thảo Vy Organic chủ động dâng cao đội hình, liên tục tạo sức ép lên khung thành đối phương. Nhưng tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội bóng của bầu Dương “Sugar” đã phải trả giá.

Đông đảo người hâm mộ có mặt để theo dõi trận chung kết TPG 6v6 khu vực miền Nam. ẢNH: ĐỨC NGUYỄN

Chỉ với hai đường chuyền sắc nét, Hoàng Long FC tổ chức phản công nhanh, để Giang “Kaka” thoát xuống bên cánh trái và tung cú sút chéo góc hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu. Bàn thua khiến thế trận trở nên khó khăn hơn với Thảo Vy Organic khi đối thủ chủ động chơi chắc chắn và kỷ luật. Phải đến tình huống phối hợp ăn ý giữa Duy “Haaland” và Phi “Cà Mau” vào cuối hiệp 1, đội bóng này mới có bàn gỡ 1-1.

Sang hiệp 2, kịch tính được đẩy lên cao khi cả hai đội đều sớm mắc 5 lỗi tổng hợp. Theo luật thi đấu của TPG6v6, đội phạm lỗi thứ 6 sẽ chịu quả phạt 1 đấu 1 từ giữa sân. Thảo Vy Organic có cơ hội khi đối phương phạm 6 lỗi, nhưng Lê Văn Phúc lại không thể đánh bại thủ thành Vũ Văn Khá.

Trận chung kết diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính. ẢNH: ĐỨC NGUYỄN

Hai đội hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức và buộc phải bước vào hiệp phụ đặc biệt với luật rút người và bàn thắng vàng. Khi số cầu thủ trên sân giảm xuống còn 3 mỗi bên, khoảng trống xuất hiện nhiều hơn, tạo điều kiện cho những pha phối hợp nhanh. Từ tình huống ban bật nhịp nhàng, Hồ Hoàng Hưng dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1, mang về chức vô địch cho Thảo Vy Organic.

Thảo Vy Organic trở thành đội đầu tiên vô địch miền Nam và cũng đoạt tấm vé dự vòng chung kết toàn quốc. Bởi năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng khi TPG 6v6 chính thức được nâng tầm, phát triển theo hệ thống quy mô toàn quốc. Hành trình này khởi đầu tại bốn điểm cầu lớn gồm TPHCM (khu vực miền Nam), Hải Phòng (miền Bắc), Đà Nẵng (miền Trung) và Cần Thơ (miền Tây).

Thảo Vy Organic nâng cao danh hiệu tại khu vực miền Nam. ẢNH: ĐỨC NGUYỄN

Những đội bóng xuất sắc nhất tại mỗi khu vực sẽ giành quyền góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại TPHCM. Thông qua việc mở rộng quy mô tổ chức và hướng tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp, TPG 6v6 hứa hẹn từng bước đưa hệ sinh thái bóng đá 6 người Việt Nam tiệm cận với các mô hình phát triển bóng đá 6 người trên thế giới.

