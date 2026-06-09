Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam (Takeda Việt Nam) vừa được tổ chức nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Great Place To Work vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 (Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026), hạng mục doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Đại diện Takeda Việt Nam nhận bảng vinh danh. Ảnh: Takeda Việt Nam

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả khảo sát độc lập đối với hơn 111.000 người lao động trên cả nước, đánh giá mức độ tin tưởng, sự tín nhiệm và trải nghiệm chung tại nơi làm việc.

Với bề dày 245 năm kể từ khi thành lập tại Osaka (Nhật Bản) vào năm 1781, Takeda hiện là công ty dược phẩm sinh học toàn cầu, lấy nghiên cứu và phát triển (R&D) làm cốt lõi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tập trung ở 6 lĩnh vực điều trị, gồm: tiêu hóa và viêm, bệnh hiếm, các liệu pháp từ huyết tương, ung thư, thần kinh học và vaccine.

Triết lý hoạt động của Takeda bắt nguồn từ cam kết qua nhiều thế hệ về nỗ lực tái định hình lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với kim chỉ nam là quá trình ra quyết định dựa trên hệ giá trị cốt lõi và mục tiêu hướng tới một thế giới khỏe mạnh hơn. Trên phạm vi toàn cầu, Takeda không ngừng đầu tư vào năng lực, công nghệ và các hợp tác nhằm đẩy nhanh hoạt động nghiên cứu, nâng cao tốc độ và chất lượng, đồng thời mang đến những đổi mới ý nghĩa cho người bệnh.

Tại Việt Nam, triết lý này được hiện thực hóa thông qua một nền văn hóa kết hợp hài hòa giữa di sản, giá trị cốt lõi và hiệu suất. Takeda Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp bằng cách tăng cường sự gắn kết của nhân viên, tinh gọn phương thức làm việc, phát triển năng lực sẵn sàng cho tương lai và và tạo dựng môi trường làm việc linh hoạt hơn, ứng dụng hiệu quả dữ liệu. “Việc được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam phản ánh rõ nét con người, giá trị và khát vọng mà chúng tôi đang cùng nhau xây dựng,” ông Benjamin Ping, Tổng Giám đốc Takeda Việt Nam, cho biết.

Takeda luôn nỗ lực trong việc chung tay giúp cộng đồng phòng ngừa sốt xuất huyết Dengue. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm, có khoảng 100.000 ca mắc sốt xuất huyết Dengue được ghi nhận. Hiện bệnh này lưu hành trên khắp cả nước và ở mọi nhóm lứa tuổi (không chỉ trẻ em). Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế, hội y khoa và đối tác công - tư, Takeda hỗ trợ mô hình phòng ngừa tích hợp, kết hợp tiêm chủng, kiểm soát véc-tơ truyền bệnh và giám sát dịch tễ, cùng với việc góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế và nhận thức cộng đồng, hướng đến mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về không còn ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Takeda Việt Nam cũng nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận của người bệnh với các loại thuốc tiên tiến trong các lĩnh vực tiêu hóa và viêm, bệnh hiếm, các liệu pháp từ huyết tương, ung thư, thần kinh học và vắc-xin; đồng thời nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị sớm cho đội ngũ nhân viên y tế thông qua hợp tác công - tư.

MINH QUÂN