Sôi nổi giải bóng đá Doanh nhân Trẻ miền Nam 2026

Ngày 2-8-2026, trên sân H2 Sport Complex (TPHCM), Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân Trẻ miền Nam vừa tổ chức thành công Giải Bóng đá Doanh nhân Trẻ miền Nam lần I – năm 2026, tranh cúp PIMA.

Đội Doanh Nhân Trẻ Đồng Tháp vô địch hạng A.

Sự kiện quy tụ hơn 250 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ, doanh nhân, cầu thủ, nhà tài trợ, đối tác, khách mời và các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí. Giải đấu được tổ chức nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2026), đồng thời chào mừng sự kiện thành lập CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ miền Nam và ra mắt Đơn vị Tài trợ kim cương Công ty TNHH Pima đồng hành cùng CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Miền Nam.

Giải đấu có sự tham dự của 8 đội bóng, gồm: CLB Bóng đá Doanh nhân Trẻ Miền Nam, FC Doanh nhân Trẻ Miền Trung - Tây Nguyên, Doanh nhân Trẻ Tây Ninh, Doanh nhân Trẻ Đồng Tháp, CLB Công an TPHCM, Doanh nhân Sài Gòn FC, Liên quân Miền Tây FC và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Sau những trận tranh tài sôi nổi, Giải đấu mùa đầu tiên đã tìm ra đội chiến thắng của 2 series. Tân vương serie A năm 2026 đã thuộc về Đội Doanh Nhân Trẻ Đồng Tháp. Trong khi đó, Đội Doanh Nhân Trẻ Tây Ninh nhận Cup vô địch serie B. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao nhiều giải cá nhân. Giải Thủ môn xuất sắc nhất của serie A và serie B lần lượt thuộc về thủ môn Hồ Minh Vương của Đội Doanh nhân Sài Gòn FC và thủ môn Nguyễn Huỳnh Tuyên của Đội Liên quân Miền Tây FC.

Giải đấu có sự tham dự của 8 đội.

Cầu thủ xuất sắc nhất của serie A và serie B xướng tên lần lượt cầu thủ Trương Hoài Ân của Đội Doanh Nhân Trẻ Đồng Tháp và cầu thủ Phạm Công Hùng của Đội Doanh nhân Trẻ Tây Ninh. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải Phong cách của serie A và serie B lần lượt cho Đội CLB Công an TPHCM và Đội Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Phát biểu tổng kết Giải Bóng đá Doanh nhân Trẻ Miền Nam lần I – năm 2026 tại TPHCM, ông Lê Tấn Phát, Giám đốc Công ty TNHH Thể thao Ngọc Phát, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân Trẻ Miền Nam, Trưởng Ban tổ chức nhận định: “Sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cầu nối giúp cộng đồng doanh nhân tăng cường giao lưu, xây dựng tinh thần đoàn kết, phát triển các mối quan hệ hợp tác bền vững, hướng đến xây dựng một cộng đồng doanh nhân khỏe mạnh, năng động và cùng phát triển”.

KHẮC THI