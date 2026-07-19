Doanh nhân Dương Văn Hồ Vũ: Tâm huyết trọn vẹn vì thế hệ tương lai

Không chỉ thành công trên thương trường, doanh nhân Dương Văn Hồ Vũ còn được biết đến như "người truyền lửa" thầm lặng nhưng bền bỉ, kiến tạo những giá trị nhân văn với ngành giáo dục, thể thao và sức khỏe của thế hệ trẻ.

Doanh nhân Dương Văn Hồ Vũ với nhiều tâm huyết đồng hành cùng ngành giáo dục và thể thao phong trào

Nặng lòng với phong trào thể thao học đường

Nhắc đến ông Dương Văn Hồ Vũ, nhiều người sẽ nhớ ngay đến thương hiệu Thiên Tân – đơn vị nhiều năm gắn bó với lĩnh vực giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường. Trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiên Tân, ông đã theo đuổi một hướng đi khá đặc biệt: kết hợp giáo dục thể chất, thể thao, dịch vụ sản phẩm và các hoạt động cộng đồng để hình thành một hệ sinh thái toàn diện phục vụ học sinh, sinh viên.

Education Thiên Tân đồng hành triển khai chương trình du lịch trải nghiệm với trường tiểu học Nhị Xuân

Trong hành trình đó, bóng chuyền luôn được xem là môn thể thao trọng tâm mà ông Hồ Vũ dành nhiều tâm huyết. Xuất phát từ quan điểm giáo dục thể chất là nền tảng của sự phát triển toàn diện, Thiên Tân đã mở rộng hợp tác với nhiều trường học, trung tâm thể thao và đơn vị giáo dục để xây dựng các chương trình huấn luyện bóng chuyền bài bản. Không chỉ hỗ trợ đào tạo kỹ năng, Thiên Tân còn tham gia xây dựng các câu lạc bộ thể thao, đội tuyển trường, tạo điều kiện phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân đã được ông Dương Văn Hồ Vũ tổ chức và duy trì trong nhiều năm, mang lại sân chơi chất lượng cho học sinh, sinh viên

Dấu ấn nổi bật hơn cả của ông Hồ Vũ nằm ở việc xây dựng những sân chơi chuyên nghiệp cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Từ năm 2014 đến nay, ông đã đứng ra tổ chức nhiều giải bóng chuyền phong trào, trong đó nổi bật là Cúp bóng chuyền Thiên Tân – giải đấu thường niên dành cho học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ bán chuyên tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Chia sẻ về ý tưởng các giải đấu, ông Dương Văn Hồ Vũ cho biết: “Hiện nay, sân chơi mang tính chuyên nghiệp dành cho học sinh, sinh viên vẫn còn khá ít. Nhiều đội bóng được thành lập tự phát, thi đấu theo hình thức giao lưu là chính. Các bạn rất cần những giải đấu bài bản để nâng cao chuyên môn và phát triển lâu dài”.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân được ví như "bệ phóng" giúp các tài năng thể thao học đường phát triển

Cũng theo vị doanh nhân này, từ các câu lạc bộ học đường đến những đội bóng bán chuyên, tất cả đều cần được tạo điều kiện phát triển nếu muốn nâng cao chất lượng nguồn lực thể thao trong tương lai. Chính vì thế, ông luôn nỗ lực duy trì các giải đấu như một “bệ phóng” giúp phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng bóng chuyền trẻ cho TPHCM và cả nước.

Và, mỗi mùa giải diễn ra không chỉ là những trận tranh tài sôi nổi mà còn là dịp kết nối những người trẻ có chung niềm đam mê. Với phương châm “không chỉ là thi đấu, mà là nơi kết nối đam mê, bứt phá giới hạn”, các giải đấu do Thiên Tân tổ chức đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng bóng chuyền phong trào.

Tâm huyết với những bữa ăn học đường

Nếu Thiên Tân gắn liền với môi trường bóng chuyền sôi động thì Probio lại là một dấu ấn khác của ông Dương Văn Hồ Vũ trong lĩnh vực giáo dục. Đây là thương hiệu được ông xây dựng từ mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua dinh dưỡng hằng ngày.

Khi đời sống ngày càng phát triển, câu chuyện về những bữa ăn an toàn, cân bằng dinh dưỡng cho học sinh trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình và nhà trường. Nhận thấy nhu cầu đó, ông Vũ đã phát triển Probio theo hướng trở thành đơn vị đồng hành cùng các trường học, doanh nghiệp trong lĩnh vực suất ăn học sinh, suất ăn văn phòng, bếp ăn tập thể và cung cấp thực phẩm sạch.

Ông Dương Văn Hồ Vũ (giữa) tâm huyết cùng thương hiệu Probio, đồng hành cùng các trường học trong việc cung cấp suất ăn học sinh

Nhiều năm qua, Probio đã tham gia chuẩn bị các bữa ăn bán trú cho học sinh tại một số phường, xã tại TPHCM, với tiêu chí đặt chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị dinh dưỡng lên hàng đầu. Với ông Hồ Vũ, một bữa ăn học đường không đơn thuần là cung cấp năng lượng cho các em trong ngày mà còn góp phần hình thành nền tảng sức khỏe cho tương lai.

“Chúng tôi mong muốn mỗi bữa ăn đến tay các em đều được chuẩn bị bằng trách nhiệm và sự tận tâm. Sức khỏe học sinh chính là nền tảng cho sự phát triển của tương lai”, ông Hồ Vũ chia sẻ. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong triết lý phát triển mà vị doanh nhân này luôn hướng đến: Tâm – Tầm – Chất. Đặt cái tâm vào từng sản phẩm, xây dựng tầm nhìn dài hạn và cam kết chất lượng bền vững là những giá trị được ông theo đuổi trong cả lĩnh vực giáo dục thể chất lẫn dinh dưỡng học đường.

Probio với tiêu chí đặt chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị dinh dưỡng lên hàng đầu

Từ những giải bóng chuyền phong trào đông kín khán giả ở khán đài đến những suất ăn được chuẩn bị chỉn chu mỗi ngày, hành trình của ông Dương Văn Hồ Vũ cho thấy hình ảnh một doanh nhân chọn cách cống hiến bằng những việc làm thiết thực. Không ồn ào cũng chẳng phô trương, nhưng ông luôn dành trọn tâm huyết vì thế hệ tương lai

NGUYỄN ANH