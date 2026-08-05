Phân tích, dự đoán kết quả ASEAN Hyundai Cup cùng trợ lý VAC trên Samsung AI TV

Trợ lý Vision AI Companion (VAC) trên Samsung AI TV không chỉ giúp người dùng nắm bắt tường tận lịch thi đấu, mà còn có khả năng phân tích, dự đoán kết quả theo thời gian thực, mang đến trải nghiệm thưởng thức ASEAN Hyundai Cup trên FPT Play vô cùng ấn tượng.

Trợ lý VAC đã được trang bị trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV 2026

Bước đột phá AI từ thương hiệu TV được ưa chuộng trên toàn thế giới

Nền tảng trợ lý AI mang tên Vision AI Companion (VAC) là một trong những đột phá công nghệ được đánh giá cao trên Samsung AI TV. Bằng cách tích hợp đồng thời nhiều mô hình AI như Bixby và Gemini, thương hiệu TV được ưa chuộng trên toàn cầu 20 năm liên tiếp (theo số liệu công bố tháng 3 năm 2026 của hãng nghiên cứu thị trường Omdia) mang đến cho trợ lý VAC khả năng tương tác bằng giọng nói, giải đáp nhanh mọi thắc mắc của người dùng về các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống.

Với các tín đồ bóng đá, trợ lý đóng vai trò như bạn đồng hành cùng thưởng thức ASEAN Hyundai Cup, đưa ra các phân tích sắc bén và thậm chí là dự đoán kết quả trận đấu như một chuyên gia thực thụ. Trợ lý VAC hiện đã được trang bị đầy đủ trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV 2026, bao gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED và cả Crystal UHD. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm việc trò chuyện cùng trợ lý toàn năng này mà không gặp bất kỳ rào cản nào về thiết bị.

Đa dạng trải nghiệm ASEAN Hyundai Cup cùng trợ lý VAC

Samsung AI TV đồng hành cùng FPT Play – đơn vị phát sóng trực tiếp ASEAN Hyundai Cup 2026 mang đến nhiều trải nghiệm thú vị thông qua trợ lý VAC. Trong đó phải kể đến việc hỏi đáp thông tin lịch thi đấu, lọc thông tin các trận đấu hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam bằng giọng nói. Chỉ với thao tác nhấn giữ phím Home trên điều khiển và hỏi “Lịch thi đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam”, trợ lý VAC sẽ trả về thông tin chi tiết về ngày giờ diễn ra trận đấu và sân vận động mà Việt Nam sẽ tham gia.

Trợ lý VAC giải đáp tức thời mọi thắc mắc về ASEAN Hyundai Cup ngay trên Samsung AI TV

Ngoài ra, khán giả cũng có thể yêu cầu trợ lý VAC phân tích tương quan lực lượng và tỉ lệ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở bất kỳ trận đấu nào. Trợ lý này có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để đưa ra ý kiến đánh giá cho người dùng. Trợ lý VAC cũng có thể phân tích chiến thuật yêu thích của các huấn luyện viên, thế mạnh của cầu thủ để cung cấp cái nhìn toàn cảnh trước trận đấu cho khán giả.

Hấp dẫn nhất là khả năng dự đoán tỉ số và kết quả trận đấu. Trợ lý VAC sẽ căn cứ trên đội hình ra quân, thành tích cá nhân và diễn biến trận đấu theo thời gian thực để đưa ra dự đoán của mình. Không ít tín đồ bóng đá nhận xét câu trả lời của trợ lý VAC trên Samsung AI TV rất thẳng thắn và mang tính chuyên môn, một nguồn tham khảo đáng tin cậy khi theo dõi trận đấu.

Nhiều tính năng AI chuyên biệt cho ASEAN Hyundai Cup

Bên cạnh trợ lý VAC, Samsung AI TV cũng sở hữu nhiều tính năng tối ưu trải nghiệm thưởng thức ASEAN Hyundai Cup. Trong đó phải kể đến Chế độ Bóng đá AI được người dùng vô cùng yêu thích. Tính năng này có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Tất cả mang đến cho người dùng cảm giác như đang theo dõi trực tiếp trận đấu tại sân vận động.

Chế độ Bóng đá AI mang đến trải nghiệm sống động âm sắc như đang có mặt trên sân vận động

Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) trao quyền kiểm soát toàn bộ không khí trận đấu cho người dùng. Bằng việc sử dụng AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động, chế độ này cho phép người dùng tùy chỉnh từng yếu tố theo sở thích. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể tắt tiếng ồn khán đài khi cần tập trung vào giọng bình luận, hoặc tắt tiếng bình luận để thưởng thức trọn vẹn không khí sôi động trên sân.

Bằng việc tích hợp hàng loạt công nghệ AI tối ưu hóa trải nghiệm thưởng thức bóng đá, Samsung AI TV hứa hẹn mang đến cho người dùng một mùa ASEAN Hyundai Cup ngập tràn cung bậc cảm xúc. Khán giả sẽ không còn thưởng thức bóng đá một chiều mà có thể trò chuyện cùng TV, điều khiển âm sắc để hoà cùng niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Hòa cùng không khí sôi động của ASEAN Hyundai Cup, Samsung triển khai chương trình ưu đãi “Samsung AI TV đỉnh cao – Cuồng nhiệt mùa bóng lớn” dành cho các dòng AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD và The Frame. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, bao gồm: Bảo hành 3 năm, trả góp 0%, tặng loa thanh hoặc loa tranh Music Frame LS60D, tặng gói ứng dụng giải trí. Bên cạnh đó, khách hàng mua loa tháp Sound Tower cũng sẽ được tặng kèm micro, sẵn sàng khuấy động không khí cuồng nhiệt cùng gia đình và bạn bè trong suốt mùa giải.

NGUYỄN QUỲNH