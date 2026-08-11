Becamex và Đại học Monash mở rộng hợp tác nghiên cứu

Trong khuôn khổ Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia 2026 diễn ra tại Sydney, Tập đoàn Becamex và Đại học Monash (Australia) đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra hướng hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu, phát triển hạ tầng công nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm – trình diễn công nghệ và xây dựng hạ tầng nghiên cứu dùng chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan tại gian triển lãm Hệ sinh thái Becamex

Ngày 10-8, tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia 2026 được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại diễn đàn. Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, cộng đồng khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức của hai nước.

Tập đoàn Becamex tham dự và đồng hành cùng diễn đàn với định hướng tăng cường kết nối các nguồn lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục – đào tạo và nguồn nhân lực quốc tế vào hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ mà tập đoàn đang xây dựng. Đây cũng là một bước trong quá trình Becamex chuyển từ vai trò phát triển hạ tầng sang kiến tạo hệ sinh thái phát triển dựa trên khoa học công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo.

Đưa nghiên cứu từ trường đại học vào môi trường công nghiệp

Điểm đáng chú ý tại diễn đàn là việc Becamex và Đại học Monash trao văn kiện hợp tác, tạo nền tảng để hai bên triển khai các chương trình nghiên cứu và hợp tác học thuật trong thời gian tới. MOU được ký giữa Đại học Monash và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP, với đại diện hai bên là Giáo sư Robyn Ward AM, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nghiên cứu và Hợp tác kiêm Phó Chủ tịch cấp cao Đại học Monash, và ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex.

Ông Đặng Tấn Đức – Viện Trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Tập đoàn Becamex tham dự và chia sẽ tại Diễn đàn

Không dừng lại ở hoạt động trao đổi học thuật thông thường, MOU xác định 4 nhóm hợp tác có khả năng gắn trực tiếp nghiên cứu khoa học với nhu cầu phát triển công nghiệp.

Trước hết là phát triển hạ tầng công nghiệp bền vững, trong đó hai bên hướng tới các sáng kiến nghiên cứu và thí điểm dành cho khu công nghiệp xanh, công nghệ phát thải carbon thấp, kinh tế tuần hoàn và sản xuất bền vững.

Đây là nội dung có ý nghĩa đối với quá trình nâng cấp các khu công nghiệp trong giai đoạn mới, khi yêu cầu đối với một điểm đến đầu tư không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay hạ tầng giao thông mà ngày càng gắn với năng lượng, môi trường, khả năng giảm phát thải, sản xuất xanh và đáp ứng những tiêu chuẩn phát triển bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhóm hợp tác thứ hai tập trung vào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Theo MOU, Becamex và Monash sẽ nghiên cứu phát triển các nền tảng hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp được hình thành từ các trường đại học, qua đó thúc đẩy quá trình thương mại hóa công nghệ và tiếp cận thị trường.

Biến hệ sinh thái Becamex thành nơi thử nghiệm, trình diễn công nghệ

Theo thỏa thuận, hai bên dự kiến hợp tác trong việc thẩm định, triển khai thí điểm và trình diễn những công nghệ đổi mới sáng tạo ngay trong hệ sinh thái công nghiệp của Becamex.

Nếu được cụ thể hóa bằng các chương trình tiếp theo, đây có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa năng lực nghiên cứu của trường đại học với môi trường sản xuất thực tế của doanh nghiệp. Công nghệ mới có thể được thử nghiệm trong điều kiện công nghiệp, đánh giá hiệu quả, hoàn thiện giải pháp trước khi nhân rộng hoặc thương mại hóa.

Song song đó, Becamex và Monash còn xác định hướng hợp tác về hạ tầng nghiên cứu dùng chung, bao gồm khả năng thành lập các phòng thí nghiệm chung, cơ sở kiểm thử, “living labs” – phòng thí nghiệm thực tế – và các nền tảng công nghệ.

Như vậy, giá trị đáng chú ý của MOU nằm ở việc hình thành một chuỗi tương đối hoàn chỉnh: nghiên cứu – thử nghiệm – kiểm chứng – trình diễn – thương mại hóa, trong đó trường đại học cung cấp tri thức và năng lực nghiên cứu, doanh nghiệp cung cấp bài toán thực tiễn và hệ sinh thái công nghiệp đóng vai trò môi trường để công nghệ được kiểm nghiệm.

Hướng đi này cũng tương đồng với tinh thần được đặt ra tại TechConnect Việt Nam – Australia 2026. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước trong giai đoạn mới cần chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang cùng giải quyết các bài toán phát triển lớn; từ chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, đồng tài trợ, cùng tạo ra tài sản trí tuệ và sản phẩm mới; đồng thời chuyển từ những dự án riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái hợp tác lâu dài.

Từ khu công nghiệp đến hệ sinh thái khoa học công nghệ

Với Becamex, MOU với Đại học Monash còn gắn với quá trình tái định vị mô hình phát triển trong giai đoạn mới.

Từ nền tảng phát triển công nghiệp – đô thị – dịch vụ, Becamex đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái trong đó doanh nghiệp có thể tiếp cận đồng thời hạ tầng sản xuất, nguồn nhân lực, nghiên cứu – phát triển, công nghệ, năng lượng bền vững và mạng lưới viện – trường, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Định hướng này đặc biệt gắn với quá trình xây dựng Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM, nơi được định hướng kết nối công nghiệp công nghệ cao với nghiên cứu – phát triển, giáo dục – đào tạo, đổi mới sáng tạo và môi trường đô thị chất lượng cao; qua đó hình thành không gian để doanh nghiệp, nhà khoa học, trường đại học và nhà đầu tư cùng tạo ra những giá trị mới.

Kết nối viện – trường – doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng mới

Bên cạnh hoạt động hợp tác với Đại học Monash, tại TechConnect Việt Nam – Australia 2026, Becamex còn chủ trì Phiên Kết nối Doanh nghiệp – Viện – Trường, tạo không gian để doanh nghiệp, nhà khoa học, viện nghiên cứu và các trường đại học hai nước trao đổi trực tiếp về nhu cầu nghiên cứu, công nghệ và khả năng hợp tác.

Trong cùng khuôn khổ diễn đàn, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Becamex – VSIP (BV Power) và Smart Energy Council của Australia cũng trao Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng đến kết nối doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo, chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững giữa Việt Nam và Australia.

Các hoạt động này cho thấy một hướng tiếp cận ngày càng rõ nét: khoa học công nghệ không đứng riêng khỏi sản xuất, mà phải gắn trực tiếp với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

QUỐC CƯỜNG