Khuấy động không khí tại ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần 15-2026

Sáng 31-5, tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng, TPHCM), Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp UBND Phường Tân Hưng và Công ty Cổ phần Konnit Group tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè, Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần 15 – 2026, nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6 và Ngày quốc tế Vui chơi 11-6.

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” là hoạt động cộng đồng được tổ chức thường niên vào mỗi dịp hè, nhằm khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, vận động, khám phá và phát triển kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tế. Đồng thời, góp phần tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa các thành viên trong gia đình; tạo không gian kết nối cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng sống cho cư dân Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng và người dân TPHCM nói chung.

Ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng tổ chức, tài trợ vàng và bạc

Ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết, với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, ngày hội năm nay được thiết kế như một hành trình khám phá đa sắc màu, nơi các em nhỏ có thể vừa chơi, vừa học hỏi và phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động vận động, sáng tạo, nghệ thuật, khoa học và công nghệ.

Đông đảo trẻ em đến tham dự ngày hội

“Chúng tôi tin rằng, cách tiếp thu kiến thức tuyệt vời nhất đối với trẻ nhỏ chính là thông qua sự trải nghiệm và khám phá tự nhiên. Chính vì vậy, hàng chục trò chơi năm nay đã được tính toán kỹ lưỡng để chia thành ba phân khu chuyên biệt: từ không gian khoa học công nghệ khơi dậy sức sáng tạo, khu vực trò chơi dân gian kết hợp dã ngoại bồi đắp sự tự tin, cho đến chuỗi vận động liên hoàn giúp các em nâng cao thể chất”, ông Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh.

Trẻ em tham gia các hoạt động thú vị tại ngày hội

Cụ thể, Khu A – chơi để sáng tạo: Hoạt động nổi bật gồm khoa học, khám phá thiên nhiên, nghệ thuật giữa thiên nhiên, công nghệ và thi đấu robotic. Các bé sẽ được tham gia nhiều trò chơi mang tính khám phá và trải nghiệm như khảo cổ, giải mã mẫu vật, truy tìm manh mối, thử tài sa khoáng, xếp đá thăng bằng, đấu trí cùng robot, du hành vũ trụ hay sáng tạo tranh cát.

Khu B - chơi để tự tin: Khu vực tập trung các hoạt động kỹ năng dã ngoại, cắm trại gia đình và trò chơi dân gian. Những trò chơi quen thuộc được làm mới với chất liệu gần gũi, hiện đại như ô ăn quan khổng lồ, bịt mắt đập lon, gánh lúa qua cầu… góp phần giúp các bé rèn luyện sự tự tin, tinh thần đồng đội và kết nối gia đình.

Lãnh đạo phường Tân Hưng trao quà đến các em thiếu nhi khó khăn trên địa bàn

Khu C – chơi để khỏe mạnh: Hoạt động chủ điểm là trò chơi vận động liên hoàn - Đua xe thăng bằng. Khu vực này mang đến nhiều trò chơi vận động sôi nổi, thử thách sự nhanh nhẹn và khéo léo của các bé khi vượt qua các chướng ngại vật liên hoàn. Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao hấp dẫn như bắn cung, ném vòng… giúp các em vừa vui chơi vừa rèn luyện thể chất. Riêng khu đua xe thăng bằng sẽ là sân chơi dành cho các bé trong độ tuổi mầm non tranh tài qua nhiều vòng đấu, với sự cổ vũ hào hứng từ gia đình và khán giả.

Ngoài ra, ngày hội còn có chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc, mang đến không khí vui tươi và sôi động cho các gia đình tham dự. Cùng với các hoạt động vui chơi, ngày hội còn có gian hàng “Hành trang yêu thương”, nơi các bé cùng ba mẹ sẽ quyên góp tập trắng, dụng cụ học tập, giày dép… để gửi tặng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Bát Nhã -Đồng Nai.

Nhiều hoạt động gắn kết các gia đình tại ngày hội

Dịp này, phường Tân Hưng trao 62 phần quà các em thiếu nhi thuộc diện hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Đồng tổ chức: Công ty Cổ phần Konnit Group Tài trợ Vàng: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi)

Tài trợ Bạc: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Trung tâm Thương mại Crescent Mall

Tài trợ Đồng: Nutifood GrowPLUS+, Trường Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon South, Phòng khám Quốc tế CarePlus, Hệ thống Trường Quốc tế CIS và Sedbergh Vietnam Đơn vị hỗ trợ: Trung tâm Anh ngữ ILA, Bệnh viện Phương Nam - Thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu, Trung tâm Anh ngữ Apollo English, Bibica, Hệ thống Trung tâm dạy vẽ Global Art Việt Nam, Sasa Ballet, App Livin PMH, Kem Marius, Thương hiệu đồ chơi giáo dục Learning Resources từ Mỹ, đơn vị giáo dục Mee and More, Câu lạc bộ âm nhạc Maximus

BẢO HÂN