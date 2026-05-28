Trường tiểu học Nhị Xuân: Nâng tầm giáo dục toàn diện

Ngày 28-5, trường tiểu học Nhị Xuân (xã Xuân Thới Sơn) đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và lễ trưởng thành cho học sinh lớp 5, khép lại một năm học nhiều nỗ lực với nhiều thành tích nổi bật.

Trong năm học 2025-2026, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là dạy và học, trường tiểu học Nhị Xuân đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng toàn diện cho học sinh. Trong đó, phong trào thể thao học đường, được cụ thể hóa bằng các câu lạc bộ thể thao được xác định là một điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao thể chất, ý chí và tinh thần đoàn kết cho các em học sinh.

Dấu ấn đặc biệt ở năm học vừa qua, các học sinh của trường đã đạt 6 HCV, 3 HCĐ những môn võ như: karate, taekwondo, judo ở các giải đấu cấp thành phố; giành ngôi vô địch ở giải Taekwondo CLB Quốc gia - Cúp đại sứ Hàn Quốc, cùng nhiều giải thưởng khác...

Các học sinh đạt thành tích cao ở các giải đấu thể thao nhận được khen thưởng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng tại lễ tổng kết, tập thể nhà trường, quý phụ huynh, học sinh đã cùng nhau xem những thước phim điểm lại thành tích nổi bật trong năm học qua của đơn vị. Trường tiểu học Nhị Xuân đã tổ chức giảng dạy cho 1.430 học sinh với 36 lớp, bảo đảm 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Công tác chuyên môn được duy trì nghiêm túc, chương trình giáo dục thực hiện đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Công tác bán trú được triển khai hiệu quả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe học sinh. Các phòng chức năng như Tin học, Ngoại ngữ, STEM, nghệ thuật, thư viện, nhà đa năng được khai thác thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ đó, phong trào học sinh đạt nhiều kết quả ấn tượng ở các sân chơi trí tuệ như VioEdu, Violympic, Trạng nguyên Tiếng Việt, Olympic tiếng Anh trên Internet..., từ cấp quốc gia đến địa phương.

Cô Tô Ngọc Thúy, Hiệu trưởng trường tiểu học Nhị Xuân phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cô Tô Ngọc Thúy, Hiệu trưởng trường tiểu học Nhị Xuân chia sẻ: “Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và quý phụ huynh, tập thể thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Chúng tôi chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn và giàu trải nghiệm cho các em”.

Ngoài ra, trường được UBND xã Xuân Thới Sơn công nhận 8 sáng kiến tập thể và 6 sáng kiến cá nhân. Trường đang đề nghị xét các danh hiệu như: tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, 57 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và lao động tiên tiến. 29 cá nhân Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 cá nhân đề nghị được cấp Bằng khen của UBND TPHCM.

Ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn đánh giá cao những thành tích đóng góp của trường tiểu học Nhị Xuân trong phong trào giáo dục toàn diện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết, trường tiểu học Nhị Xuân là một trong những đơn vị tiêu biểu của địa phương về phong trào giáo dục toàn diện. “Những thành tích của nhà trường thời gian qua rất đáng ghi nhận, góp phần tạo niềm tự hào cho địa phương. Chúng tôi mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy, duy trì và nâng cao chất lượng trong những năm học tới”, ông Xuân Nam nhấn mạnh.

Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để trường tiểu học Nhị Xuân tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG