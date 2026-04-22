Tập đoàn Becamex 6 năm liền giữ ngôi vương – Hành trình từ “Đổi mới sáng tạo” đến “Kỷ nguyên xanh”

Ngày 22-4-2026 tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall - TPHCM, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietNamNet chính thức tổ chức Lễ công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026, Tập đoàn Becamex một lần nữa được xướng tên ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng nhóm Bất động sản công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, nhận vinh danh Top 10 Công ty bất động sản công nghiệp uy tín năm 2026.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp "con sếu đầu đàn" của ngành công nghiệp Việt Nam giữ vững ngôi vương, khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế đa ngành, tiên phong trong việc kiến tạo hạ tầng hiện đại và phát triển bền vững

Vị thế "anh cả" và bản lĩnh của một Tập đoàn kinh tế lớn

Trong không gian trang trọng của buổi lễ vinh danh, cái tên Tập đoàn Becamex vang lên như một biểu tượng cho sự kiên định và tầm nhìn chiến lược. Vượt qua những giai đoạn biến động của thị trường, việc duy trì vị trí số 1 trong suốt hơn nửa thập kỷ (2021-2026) không đơn thuần là một chỉ số kinh doanh, mà là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ từ một đơn vị phát triển hạ tầng truyền thống thành một Tập đoàn kinh tế đa năng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến trục kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhìn lại hành trình phát triển, Tập đoàn Becamex không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà xưởng hay cho thuê đất. Hệ sinh thái mà Tập đoàn gầy dựng đã lan tỏa giá trị khắp cả nước, từ các "thủ phủ" công nghiệp tại Bình Dương, Bình Phước đến các địa phương vùng sâu vùng xa thông qua liên doanh VSIP. Triết lý phát triển của Tập đoàn luôn nhất quán: Kinh tế phải đi đôi với trách nhiệm xã hội, và hạ tầng công nghiệp phải là nền tảng để nâng tầm chất lượng sống của người dân.

Khu công nghiệp Becamex phát triển theo định hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Nỗ lực đổi mới: Phát triển "Xanh" và "Thông minh"

Thành công của Tập đoàn Becamex ngày hôm nay chính là kết quả của nỗ lực không ngừng đổi mới. Không hài lòng với những gì đã đạt được, Tập đoàn đã chủ động tiên phong trong việc chuyển đổi mô hình từ khu công nghiệp (KCN) truyền thống sang KCN Thông minh – Sinh thái. Đây là bước đi sống còn để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về xanh hóa sản xuất và cam kết Net Zero toàn cầu.

Điểm sáng rực rỡ trong chiến lược này chính là dự án “Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TPHCM”. Đây không chỉ là một dự án bất động sản công nghiệp thuần túy, mà là một hệ sinh thái tri thức hiện đại, nơi hội tụ của các viện nghiên cứu, các trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Đây chính là "trái tim" thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi từ sản xuất thâm dụng lao động sang sản xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

Song song đó, chiến lược "Xanh" của Tập đoàn được hiện thực hóa qua việc phủ xanh các khu công nghiệp, ứng dụng năng lượng tái tạo và xây dựng các khu đô thị bền vững. Mỗi mét vuông đất mà Tập đoàn đầu tư đều được tính toán để hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường, tạo ra không gian sống và làm việc chuẩn mực cho hàng triệu lao động và chuyên gia.

Các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành bất động sản - vật liệu xây dựng năm 2026 hội tụ tại lễ vinh danh.

Giao thông công cộng: Metro – Mạch máu của sự thịnh vượng

Một điểm nhấn quan trọng trong hồ sơ năng lực của Tập đoàn Becamex chính là tầm nhìn đột phá về hạ tầng giao thông. Hiểu rõ giao thông là "mạch máu" của kinh tế, Tập đoàn đang dồn lực thúc đẩy các dự án giao thông công cộng sức tải lớn, đặc biệt là tuyến Metro kết nối trực tiếp Bình Dương với TPHCM

Việc đưa đường sắt đô thị vào hệ thống hạ tầng công nghiệp là một bước đi táo bạo, giúp tối ưu hóa chi phí logistics và tạo ra sự kết nối liên vùng hoàn hảo. Đây cũng là tiền đề để phát triển các đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm), giúp người lao động dễ dàng di chuyển, giảm ùn tắc và ô nhiễm, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị cho cả khu vực phía Nam.

Các khu công nghiệp của Becamex không chỉ là nơi sản xuất mà còn là hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ.

Khát vọng vươn tầm quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn Becamex nhấn mạnh: “Vị trí dẫn đầu 6 năm liền là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi không chỉ xây dựng khu công nghiệp, chúng tôi xây dựng tương lai cho thế hệ mai sau thông qua những dự án thông minh và bền vững".

Sứ mệnh của Tập đoàn Becamex không chỉ là giữ vững ngôi vị số 1 tại Việt Nam, mà còn là vươn ra biển lớn, trở thành một thương hiệu quản trị và phát triển hạ tầng uy tín trên trường quốc tế. Với sự kết hợp giữa tư duy đổi mới, nền tảng tài chính vững mạnh và trách nhiệm với cộng đồng, Tập đoàn Becamex đang vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự phát triển Xanh, Thông minh và Nhân văn.

LÊ ANH