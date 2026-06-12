TV360 sẵn sàng cho World Cup và 400.000 phần quà trị giá 15 tỷ cho người hâm mộ

Hòa theo không khí World Cup, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức công bố chiến dịch quy mô lớn mang tên “Xem World Cup trên TV360 – Mượt từng giây, quà mê say”. Chiến dịch được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi World Cup 2026 của người hâm mộ Việt Nam, đồng thời giới thiệu chương trình tương tác với 400.000 phần quà trị giá 15 tỷ đồng.

Trải nghiệm World Cup hoàn hảo: Xem mọi lúc, mọi nơi, không lo gián đoạn

Do FIFA World Cup 2026 diễn ra tại khu vực châu Mỹ, phần lớn các trận đấu kịch tính sẽ phát sóng vào khung giờ sáng và ban ngày theo giờ Việt Nam. Thấu hiểu việc người hâm mộ không thể liên tục ngồi trước màn hình tivi cố định do vướng lịch trình làm việc và di chuyển, TV360 đã chuyển hóa toàn bộ sức mạnh công nghệ thành lợi ích trực tiếp cho khách hàng.

Thay vì những thông số kỹ thuật phức tạp, TV360 mang đến một cam kết đơn giản: Khán giả được tận hưởng World Cup mọi lúc, mọi nơi, giúp người dùng hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn hay hết data. Từ lợi thế mạng 5G và hạ tầng viễn thông rộng khắp của Viettel, người dùng có thể xem World Cup mượt mà trên điện thoại khi đang di chuyển, lướt máy tính bảng tại văn phòng hoặc tận hưởng không khí cuồng nhiệt trên Smart TV tại nhà mà không gặp tình trạng nghẽn mạng hay giảm chất lượng hình ảnh vào giờ cao điểm.

Đặc quyền gói cước TV360: Đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu

Điểm khác biệt lớn nhất giúp TV360 vượt trội so với các nền tảng khác trên thị trường chính là sự tích hợp hoàn hảo giữa nội dung bản quyền và hạ tầng viễn thông. TV360 thiết kế hệ sinh thái gói cước độc quyền, xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về chi phí dung lượng:

· Đặc quyền miễn phí 100% Data 4G/5G: Khác với các ứng dụng OTT thông thường yêu cầu người dùng phải tự mua thêm dung lượng internet, gói TV360 World Cup (chỉ từ 2.000 đồng/ngày) cho phép khán giả xem trọn vẹn giải đấu với độ nét cao nhất mà không bị trừ vào dung lượng data chính của điện thoại.

· Giải pháp xem cơ động "siêu tốc": Gói Data 5G linh hoạt (từ 9.000 đồng) cung cấp ngay 9GB tốc độ cao trong 3 giờ. Đây là thiết kế chuyên biệt duy nhất trên thị trường giúp người hâm mộ thoải mái theo dõi trọn vẹn một trận đấu đỉnh cao ngay cả khi đang ở ngoài đường, trên xe buýt hay những nơi không có WiFi.

· Ngày hội bóng đá tại gia: Gói Internet Truyền hình Viettel (từ 215.000 đồng/tháng) với tốc độ vượt trội lên đến 1 Gbps mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động cho cả gia đình trên màn hình lớn, đi kèm ưu đãi tặng ngay đến 300.000 đồng khi lắp đặt hoặc nâng cấp.

Tối đa hóa lợi ích: “Xem mọi nơi, quà mọi trận”

Bên cạnh trải nghiệm xem bóng đá, TV360 còn triển khai chương trình tương tác theo thời gian thực, biến mỗi trận đấu thành một ngày hội, mang lại quyền lợi kinh tế trực tiếp cho người xem.

Xuyên suốt mùa giải, TV360 sẽ tung ra 400.000 phần quà với giá trị lên đến 15 tỷ đồng. Lợi ích lớn nhất dành cho khán giả là cơ hội trúng thưởng chia đều cho từng khoảnh khắc trên sân. Cứ mỗi khi có bàn thắng được ghi hay thẻ phạt được rút ra, hệ thống sẽ kích hoạt các phiên tương tác nhanh để người xem săn ngay 5.000 phần quà mỗi trận. Cơ cấu giải thưởng bao gồm các thiết bị công nghệ đỉnh cao như Siêu Tivi Samsung 100 inches, máy chơi game PlayStation 5, cho đến các vật phẩm World Cup và hàng trăm nghìn gói cước data/internet thiết thực.

Cộng hưởng với không gian số, Viettel đồng thời tổ chức chuỗi sự kiện xem bóng đá tập trung quy mô lớn tại các địa phương trên toàn quốc, hiện thực hóa mục tiêu mang không khí lễ hội World Cup 2026 trọn vẹn và giàu cảm xúc nhất đến với mọi người dân Việt Nam.

HÀ HỒ