AstraZeneca Việt Nam được vinh danh "nơi làm việc tốt nhất châu Á" và “nơi làm việc bền vững” năm 2026

Ngày 9-7, AstraZeneca Việt Nam cho biết, vừa được HR Asia trao tặng danh hiệu "nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026" (HR Asia Best Companies to Work for in Asia™ 2026 - Vietnam Chapter) và “nơi làm việc bền vững năm 2026” (HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026).

AstraZeneca Việt Nam được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và “Nơi làm việc Bền vững” năm 2026.

Đây là sự ghi nhận dành cho những doanh nghiệp đã có nỗ lực tiêu biểu trong việc thúc đẩy trách nhiệm bảo vệ môi trường, triển khai các thực hành kinh doanh bền vững, cũng như xây dựng văn hóa bền vững mang lại tác động tích cực cho cả nhân viên và cộng đồng.

Theo HR Asia, giải thưởng "Nơi làm việc bền vững của HR Asia" được đánh giá dựa trên khảo sát nhân viên, phỏng vấn lãnh đạo và nghiên cứu độc lập. Điều này khẳng định những ghi nhận dành cho AstraZeneca Việt Nam được xây dựng từ trải nghiệm thực tế của nhân viên cùng quá trình đánh giá khách quan, thay vì chỉ dựa trên những cam kết của doanh nghiệp.Hai giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực của AstraZeneca Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực mà còn tiếp thêm động lực để công ty tiếp tục đầu tư phát triển con người, đổi mới cách thức làm việc và nâng cao trải nghiệm của nhân viên, hướng tới tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: "Sự ghi nhận của HR Asia về ‘Nơi làm việc tốt nhất Châu Á’ và nhận giải thưởng ‘Nơi làm việc Bền vững’ mang ý nghĩa đặc biệt, bởi giải thưởng phản ánh tiếng nói và trải nghiệm thực tế của chính nhân viên công ty. Đây là động lực nhưng cũng là trách nhiệm để AstraZeneca Việt Nam tiếp tục đầu tư vào lãnh đạo, phát triển năng lực và tối ưu hóa công nghệ AI, đồng thời tiếp tục kiến tạo không gian làm việc nơi mọi cá nhân có thể phát triển, được hỗ trợ và cùng đóng góp cho tương lai bền vững hơn."

Sự ghi nhận từ một tổ chức uy tín như HR Asia là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết dài hạn của AstraZeneca tại thị trường Việt Nam. AstraZeneca Việt Nam tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân viên, không ngừng cải thiện trải nghiệm làm việc, thúc đẩy đổi mới và kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học để nâng cao sức khỏe cho con người, xã hội và hành tinh.

LÊ HUYỀN