VWS tổ chức chuyến nghỉ dưỡng hè vui khỏe, gắn kết vì môi trường xanh

Không chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập và môi trường làm việc, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) còn dành nhiều sự chăm lo cho đời sống tinh thần của người lao động. Chuyến nghỉ dưỡng kết hợp chương trình vui Tết Thiếu nhi tại Mũi Né dành cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên cùng người thân vừa qua là một trong những hoạt động rất ý nghĩa.

Chuyến nghỉ dưỡng hè tại Mũi Né là dịp để người lao động VWS và gia đình có thêm những khoảnh khắc sum vầy, thư giãn sau thời gian làm việc

Ngày hội gắn kết của đại gia đình VWS

Trong hai ngày 6 và 7-6, hơn 500 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại VWS cùng người thân đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Mũi Né (Lâm Đồng). Chương trình do Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc Công ty VWS tổ chức, không chỉ tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi sau thời gian lao động vất vả, mà còn là dịp để các gia đình có thêm những khoảnh khắc sum vầy bên nhau.

Ngay từ khi đặt chân đến khu du lịch, không khí hào hứng đã lan tỏa khắp đoàn. Trên bãi biển xanh trải dài, các hoạt động team building diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi tập thể đòi hỏi tinh thần phối hợp và đồng đội. Những tiếng hò reo cổ vũ, những tràng cười giòn giã liên tục vang lên khi các đội cùng chinh phục thử thách.

Trò chơi team building trên bãi biển Mũi Né thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên VWS và người thân tham gia

Điều đặc biệt là không chỉ người lao động tham gia, chương trình còn có sự góp mặt của vợ, chồng và con em công nhân viên. Sự hiện diện của các thành viên trong gia đình đã tạo nên bầu không khí gần gũi, biến chuyến đi thành ngày hội thực sự của đại gia đình VWS.

Bên cạnh các hoạt động vận động ngoài trời, đoàn còn tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng của Mũi Né như đồi cát hồng, lâu đài rượu vang, mua sắm đặc sản địa phương và tận hưởng các tiện ích tại khu nghỉ dưỡng…

Đêm Gala rực rỡ và món quà dành cho thiếu nhi

Điểm nhấn nổi bật nhất của chuyến đi là buổi tiệc tối - Gala Dinner với chủ đề “Chắp cánh tuổi thơ - Gìn giữ môi trường xanh”. Không gian hội trường trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên cùng người thân. Các tiết mục văn nghệ, chương trình giao lưu và trò chơi tập thể liên tục khuấy động bầu không khí, mang đến những phút giây vui vẻ và gần gũi cho tất cả thành viên tham dự.

Đặc biệt, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, ban tổ chức đã dành phần lớn thời lượng chương trình cho con em người lao động. Sân khấu Gala trở thành không gian vui chơi của các em nhỏ với nhiều trò chơi tương tác như các câu hỏi về bảo vệ môi trường, tiết mục giao lưu và những phần quà ý nghĩa. Tiếng cười trẻ thơ vang lên xuyên suốt chương trình đã làm nên màu sắc riêng cho đêm Gala năm nay. Không chỉ được vui chơi, nhận lì xì và những phần quà ý nghĩa, các em còn có cơ hội gặp gỡ, kết bạn với nhiều bạn đồng trang lứa là con em cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Những hoạt động tập thể sôi nổi góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn kết giữa các thành viên trong đại gia đình VWS

Em Lý Văn Nông vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bộc bạch, chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ. “Em được tham gia các trò chơi trên biển, đi tham quan nhiều nơi và được nhận quà trong chương trình thiếu nhi. Em thấy rất vui vì được đi cùng ba mẹ và quen thêm nhiều bạn mới”, em Nông chia sẻ.

Trong khi đó, bé Lê Hoàng Anh Thy (7 tuổi) bày tỏ sự thích thú với các hoạt động trong đêm Gala. “Con thích nhất là được tắm biển, chơi với các bạn và nhận quà. Con mong năm sau lại được đi như thế này”, bé Thy hồn nhiên nói.

Những nụ cười của trẻ nhỏ đã góp phần làm cho đêm Gala trở thành một ngày hội gia đình thực sự, nơi niềm vui không chỉ dành cho người lao động mà còn lan tỏa đến những người thân yêu nhất của họ.

Chăm lo đời sống người lao động từ những điều thiết thực

Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở VWS cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho con em người lao động trong dịp hè, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các gia đình đối với cán bộ, công nhân viên công ty.

Hằng năm, VWS đều duy trì nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn mang đến cho người lao động và gia đình một mùa hè vui tươi, trọn vẹn hơn”, bà Hạnh chia sẻ.

Con em cán bộ, công nhân viên VWS tham gia các hoạt động vui chơi trong đêm Gala “Chắp cánh tuổi thơ - Gìn giữ môi trường xanh”

Theo đại diện Ban Giám đốc VWS, công ty luôn xem người lao động là tài sản quý giá nhất. Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, nhiều bộ phận phải làm việc liên tục để bảo đảm công tác tiếp nhận và xử lý rác thải cho TPHCM, không ít công nhân phải làm việc theo ca, kể cả trong các dịp lễ, Tết. Chính vì vậy, những chương trình nghỉ dưỡng, tham quan dành cho người lao động và gia đình không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn là giải pháp thiết thực giúp tái tạo sức lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đội ngũ nhân sự.

VWS còn phối hợp với Công đoàn cơ sở triển khai nhiều chương trình chăm lo khác như hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi người lao động khi ốm đau, thăm khám sức khỏe, tập huấn an toàn lao động và các hoạt động văn hóa - thể thao...; khen thưởng con em học giỏi, tặng học bổng và nhiều chương trình dành cho thiếu nhi vào dịp hè, Tết Trung thu.

Khép lại sau hai ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa, chuyến nghỉ dưỡng tại Mũi Né không chỉ mang đến những giây phút thư giãn cho người lao động và gia đình, mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của doanh nghiệp đối với đời sống cán bộ, công nhân viên. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn bó, đoàn kết và phát triển bền vững tại VWS.

QUANG KHOA