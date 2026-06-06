Khai giảng chương trình MBA EIU 2026: Khởi đầu hành trình đầu tư cho tri thức và chuyển hóa bản thân

Ngày 6-6-2026, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) đã tổ chức Lễ Khai giảng Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), chính thức chào đón các Tân học viên MBA bước vào hành trình học tập, phát triển năng lực quản trị và mở rộng tư duy lãnh đạo trong môi trường đào tạo sau đại học giàu tính thực tiễn.

TS Ngô Minh Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, các học viên MBA trong kỳ khai giảng này đều là những người đã có vị trí nghề nghiệp ổn định tại các doanh nghiệp, tổ chức khác nhau. Vì vậy, hành trình MBA tại EIU không chỉ là bước tiếp nối trong học tập, mà còn là lựa chọn đầu tư nghiêm túc cho sự phát triển bản thân, năng lực lãnh đạo và những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Tấn Lợi - Chủ tịch Hội đồng trường, TS Ngô Minh Đức - Hiệu trưởng Nhà trường, TS Nguyễn Ngọc Huy và TS Nguyễn Thanh Trọng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS TS Trần Tiến Khoa - Giám đốc chương trình MBA, diễn giả khách mời Tiến sĩ Đặng Lợi Hoan – Giám đốc Điều hành Logistics khu vực ASEAN của tập đoàn Maersk, cùng quý thầy cô lãnh đạo Khoa, phòng ban, giảng viên, và các học viên của chương trình MBA EIU.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Ngô Minh Đức – Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc mừng đến các Tân học viên, đồng thời nhấn mạnh rằng việc khai giảng chương trình MBA là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của EIU. Trước bối cảnh kinh tế và công nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng những thay đổi về công nghệ, cạnh tranh toàn cầu, chuyển đổi số, và yêu cầu phát triển bền vững, TS Ngô Minh Đức cho rằng các tổ chức ngày nay không chỉ cần những nhà quản lý giỏi, mà cần những nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, khả năng dẫn dắt đổi mới, thích ứng với thay đổi và hành động dựa trên sự chính trực, trách nhiệm xã hội và phán đoán đạo đức. Từ đó, chương trình MBA tại EIU được kỳ vọng sẽ góp phần bồi dưỡng những nhà lãnh đạo sẵn sàng cho tương lai, có thể tạo giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, ngành công nghiệp và sự phát triển quốc gia.

TS Đặng Lợi Hoan - Giám đốc Điều hành Logistics khu vực ASEAN của tập đoàn Maersk chia sẻ cùng các học viên MBA EIU

Đại diện cho các Tân học viên MBA, học viên Nguyễn Minh Tiến đã chia sẻ niềm tự hào khi trở lại EIU trong một hành trình học tập mới. Từ góc nhìn của một cựu sinh viên, anh cho rằng EIU không chỉ là nơi trao cho người học nền tảng tri thức và đạo đức nghề nghiệp, mà còn là môi trường kết nối giữa học thuật và thực tiễn doanh nghiệp. Đặc biệt, với lợi thế nằm trong hệ sinh thái Becamex, EIU mang đến cho học viên MBA cơ hội tiếp cận thực tiễn kinh doanh, phát triển tư duy quản trị hiện đại và xây dựng góc nhìn toàn cầu.

Tại chương trình, các học viên đã được lắng nghe phần chia sẻ truyền cảm hứng từ Tiến sĩ Đặng Lợi Hoan – Giám đốc Điều hành Logistics khu vực ASEAN của tập đoàn Maersk; giảng viên được chứng nhận trong lĩnh vực lãnh đạo, logistics và quản trị chuỗi cung ứng, với chủ đề “MBA: Investing in Yourself – My Journey, My Transformation”. Từ chính hành trình học tập, làm việc và lãnh đạo trong môi trường quốc tế, diễn giả đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về giá trị của chương trình MBA đối với sự phát triển nghề nghiệp.

Diễn giả nhấn mạnh rằng kinh nghiệm có thể tạo nên trực giác nghề nghiệp, nhưng giáo dục giúp người học hình thành cấu trúc tư duy. Trong môi trường quản trị hiện đại, năng lực lãnh đạo cần cả hai: sự từng trải từ thực tiễn và nền tảng tư duy được rèn luyện một cách có hệ thống. Tiến sĩ Đặng Lợi Hoan cũng chia sẻ rằng MBA không chỉ thử thách người học bằng kiến thức, mà còn bằng áp lực thời gian, tính kỷ luật và khả năng duy trì sự bền bỉ. Đó cũng là hành trình để mỗi học viên xây dựng đội nhóm học tập, kết nối với giảng viên, mở rộng góc nhìn và từng bước chuyển hóa bản thân.

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh cùng các học viên

Buổi lễ không chỉ đánh dấu cột mốc khởi đầu của một chặng đường học tập mới, mà còn là dịp để các Tân học viên gặp gỡ lãnh đạo Nhà trường, đội ngũ giảng viên, diễn giả khách mời và cộng đồng MBA EIU. Đây là nền tảng quan trọng giúp học viên hiểu rõ hơn về định hướng đào tạo, lộ trình học tập, giá trị cốt lõi và tinh thần đồng hành mà EIU hướng đến trong suốt hành trình MBA.

Xin chúc mừng các Tân học viên MBA EIU 2026! Chúc các học viên sẽ có một hành trình học tập thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa, không ngừng mở rộng tư duy, nâng cao năng lực quản trị và tự tin tạo nên những bước chuyển mình mới trong sự nghiệp.

QUỐC CƯỜNG