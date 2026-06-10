Chiến sĩ mới Trung đoàn 271 trưởng thành trong môi trường quân ngũ

Ngày 10-6, Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5) tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 cho 1.005 chiến sĩ của 28 xã, phường thuộc 3 tỉnh, thành phố trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành chương trình huấn luyện.

Tiết mục múa súng hết sức đặc sắc của đơn vị

Trải qua thời gian học tập, rèn luyện tại đơn vị, các chiến sĩ mới đã hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định. Họ đã trưởng thành về nhận thức chính trị, bản lĩnh, tác phong quân nhân và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tại buổi lễ, các chiến sĩ thực hiện nghi thức tuyên thệ danh dự quân nhân, nhận vũ khí và duyệt đội ngũ, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Phó Sư đoàn trưởng biểu dương tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình huấn luyện. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý bộ đội và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Đội hình tham gia buổi lễ

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới chính là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự trưởng thành bước đầu để các chiến sĩ tiếp tục vững bước trên chặng đường quân ngũ. Cũng trong dịp này, Trung đoàn 271 còn lồng ghép thêm các nội dung như: đồng diễn thể dục, võ thuật, múa súng, dân vũ. Các hoạt động góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời thể hiện kết quả huấn luyện, rèn luyện của chiến sĩ trong 3 tháng tân binh tại quân ngũ.

VĂN SƠN