Kết nối cộng đồng

Chiến sĩ mới Trung đoàn 271 trưởng thành trong môi trường quân ngũ

Ngày 10-6, Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5) tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 cho 1.005 chiến sĩ của 28 xã, phường thuộc 3 tỉnh, thành phố trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành chương trình huấn luyện.

Tiết mục múa súng hết sức đặc sắc của đơn vị
Tiết mục múa súng hết sức đặc sắc của đơn vị

Trải qua thời gian học tập, rèn luyện tại đơn vị, các chiến sĩ mới đã hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định. Họ đã trưởng thành về nhận thức chính trị, bản lĩnh, tác phong quân nhân và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tại buổi lễ, các chiến sĩ thực hiện nghi thức tuyên thệ danh dự quân nhân, nhận vũ khí và duyệt đội ngũ, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Phó Sư đoàn trưởng biểu dương tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình huấn luyện. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý bộ đội và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

2aOboQcTavj2dIaejxLOwVwfyAerfhCVLzaTwSga.jpg
Đội hình tham gia buổi lễ

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới chính là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự trưởng thành bước đầu để các chiến sĩ tiếp tục vững bước trên chặng đường quân ngũ. Cũng trong dịp này, Trung đoàn 271 còn lồng ghép thêm các nội dung như: đồng diễn thể dục, võ thuật, múa súng, dân vũ. Các hoạt động góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời thể hiện kết quả huấn luyện, rèn luyện của chiến sĩ trong 3 tháng tân binh tại quân ngũ.

VĂN SƠN

Từ khóa

Trung đoàn 271 Nguyễn Trọng Thái Sư đoàn trưởng Thời gian học tập Đồng diễn thể dục Tuyên thệ Lễ tuyên thệ Quân nhân Quân ngũ Tác phong

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn