Hơn 200 người tham dự giải đấu thể lực và fitness Hustle Competition 2026

Giải đấu thể lực và fitness Hustle Competition 2026 đã chính thức diễn ra vào ngày 7-6 tại TPHCM. Sự kiện có sự tham dự của hơn 200 người và đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ cho cộng đồng thể thao tại TPHCM.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo vận động viên tham dự.

Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài khốc liệt của những chuyển động cơ bắp, mà còn khẳng định sức hút của một sân chơi fitness chuyên nghiệp, hiện đại và tràn đầy năng lượng bứt phá.

Sức nóng từ cộng đồng đam mê fitness thực chiến Hustle Competition 2026 ghi nhận quy mô tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, thu hút hơn 200 người tham dự thực tế, bao gồm các vận động viên, cộng đồng hội viên và những người yêu thích bộ môn fitness lifestyle. Khán đài liên tục được lấp đầy bởi bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt.

Sự đồng hành và kết nối mạnh mẽ từ cộng đồng đã tiếp thêm tinh thần kỷ luật, giúp các vận động viên nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân.Kỷ lục ấn tượng: 960 điểm qua 9 trạm thử thách thể lực. Tâm điểm của ngày thi đấu thuộc về chuỗi thử thách thể lực khép kín gồm 9 trạm thi đấu liên hoàn. Đây là bài kiểm tra toàn diện về sức bền, sức mạnh bộc phát, tốc độ và ý chí kiên cường của các thí sinh.

Các lượt đấu diễn ra vô cùng kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến những giây cuối cùng.Giải đấu năm nay đã chính thức ghi nhận thành tích cá nhân cao nhất mọi thời đại với số điểm kỷ lục: 960 điểm sau khi vượt qua trọn vẹn 9 trạm thử thách. Cột mốc ấn tượng này không chỉ minh chứng cho thể lực vượt trội, kỹ thuật chuẩn xác của vận động viên mà còn là biểu tượng cho tinh thần "Hustle" – luôn nỗ lực, kiên cường để dẫn đầu.

Khẳng định vị thế hệ sinh thái Fitness toàn diện. Sự thành công của Hustle Competition 2026 một lần nữa khẳng định định vị dẫn đầu xu hướng của thương hiệu Hustle. Qua giải đấu, Hustle đã chứng minh được sức mạnh kết nối của mô hình hệ sinh thái khép kín: Nơi kết hợp hoàn hảo giữa không gian tập luyện hiện đại (Gym), sân chơi thi đấu chuyên nghiệp (Competition) và cái nôi đào tạo chuyên gia (Academy).

Sự kiện khép lại nhưng tinh thần bứt phá, xây dựng lối sống khỏe mạnh và tích cực chắc chắn sẽ còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thời gian tới.

LÊ ANH