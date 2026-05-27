Kết nối cộng đồng

Hơn 15.000 quà tặng thiếu nhi tại "Ngày hội Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em 2026"

Với mong muốn khuyến khích trẻ em tích cực vui chơi, vận động và học hỏi, "Ngày hội Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em năm 2026" mang đến hơn 30 trò chơi được phân chia theo các khu vực trải nghiệm chuyên biệt như khoa học, nghệ thuật, dã ngoại và thể thao.

Theo đó, khi hoàn thành các trò chơi, các em sẽ nhận được phiếu đổi quà để tích lũy. Càng tham gia nhiều hoạt động, các em càng có cơ hội đổi được những phần quà hấp dẫn như dụng cụ học tập, balo, bình nước, bánh kẹo, kem, gấu bông và đồ chơi... đến từ các đơn vị tài trợ như: Nutifood GrowPLUS+, Kem Marius, Snack dinh dưỡng Heo Cao Bồi, Trung tâm Anh ngữ ILA, Trung tâm Anh ngữ Apollo English, Bibica và nhiều đơn vị khác.

hình chọn.jpg

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” là một sự kiện cộng đồng thường niên do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức nhằm mang đến một sân chơi bổ ích, lành mạnh và hoàn toàn miễn phí cho trẻ em trong mỗi dịp hè. Ngày hội năm nay sẽ diễn ra từ 15:00 đến 21:00 ngày 30-5-2026 và từ 8:00 đến 18:00 ngày 31-5-2026 tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng, TPHCM), với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”.

NHƯ AN

Từ khóa

Công viên P2 Trung tâm Anh ngữ ILA Nutifood GrowPLUS Đường Trần Văn Trà Công ty Phú Mỹ Hưng Bibica Gấu bông Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Bồn nước Năm 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn