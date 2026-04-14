35 đội tranh tài tại Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026

Các cầu thủ trong màu áo giải đấu U9 năm 2026.

Giải bóng đá U9 năm 2026 có sự tham gia của 35 đội bóng, con số cao nhất kể từ khi tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021 đến nay. Năm nay, giải đấu sẽ diễn ra tại Quảng Ngãi từ ngày 9 đến 26-8, quy tụ nhiều đội bóng đến từ các trung tâm đào tạo, câu lạc bộ và địa phương trên cả nước như Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, TPHCM…

Ban tổ chức cho biết, với quy mô ngày càng mở rộng và cách tổ chức chuyên nghiệp, Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là bệ phóng quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những mầm non triển vọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Ban tổ chức trao áo thi đấu chính thức cho đại diện cầu thủ tham dự giải Bóng đá U9 năm 2026.

Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng dành cho các tập thể và cá nhân xuất sắc, nhằm ghi nhận nỗ lực, khích lệ tinh thần thi đấu và nuôi dưỡng đam mê bóng đá trong lứa tuổi thiếu nhi, từng bước xây dựng nền tảng toàn diện, từ chuyên môn, thể lực đến ý thức và tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhỏ tuổi. Đây là những yếu tố căn bản để các em có thể phát triển và hướng tới trở thành những cầu thủ chất lượng trong tương lai.

BÍCH QUYÊN