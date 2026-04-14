Becamex và Chiến lược "Xanh hóa" Đô thị Khoa học Công nghệ: Lấy bền vững làm nền tảng, lấy con người làm hạt nhân

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và cam kết NetZero vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, Tập đoàn Becamex không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hạ tầng công nghiệp đơn thuần. Với Đề án Đô thị Khoa học Công nghệ vùng Bắc TPHCM, Becamex đang tiên phong xác lập một chuẩn mực mới: Nơi công nghệ cao song hành cùng hệ sinh thái xanh, tạo ra một môi trường sống và làm việc bền vững cho thế hệ tương lai.

Tập đoàn Becamex (BCM) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giúp chuyển đổi các KCN-Đô thị của Becamex và VSIP sang mô hình bền vững, xanh và ESG.

ESG: "Giấy thông hành" để đón những "đại bàng" công nghệ

Để hình thành và vận hành một Đô thị Khoa học Công nghệ quy mô tầm cỡ quốc tế, việc đáp ứng các tiêu chuẩn về Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tiên quyết. Becamex đã chủ động triển khai chiến lược ESG toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghệ cao với quy mô cực lớn, đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối và phát thải carbon thấp.

Chính sự cam kết này là yếu tố then chốt giúp củng cố quyết định đầu tư của các định chế tài chính và các tập đoàn công nghệ toàn cầu khi tìm kiếm điểm đến tại Việt Nam. Điểm nhấn nổi bật trong chiến lược này là sự hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) để phát triển các khu công nghiệp sinh thái đạt chuẩn EIP toàn cầu. Đây là mô hình tiên phong tại Việt Nam, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp, tối ưu hóa tài nguyên và thực hiện tuần hoàn nước một cách triệt để.

Hệ sinh thái năng lượng tái tạo và hạ tầng "vượt chuẩn"

Một trong những thách thức lớn nhất của các khu đô thị công nghệ cao là nhu cầu năng lượng khổng lồ. Becamex đã giải quyết bài toán này bằng một hệ sinh thái năng lượng tái tạo quy mô lớn, bao gồm điện mặt trời áp mái và điện mặt trời mặt đất, cung cấp nguồn điện xanh đạt chứng chỉ quốc tế I-REC.

Không chỉ dừng lại ở đó, hạ tầng điện công nghiệp tại đây được đầu tư vượt chuẩn với thiết kế mạch vòng và 2 nguồn dự phòng, đảm bảo cấp điện liên tục cho sản xuất công nghệ cao và các trung tâm dữ liệu (Data Center) – nơi mà một giây mất điện cũng có thể gây ra thiệt hại hàng triệu đô la. Đặc biệt, dự án còn tích hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến như:

• Điện LNG đồng phát và hệ thống làm lạnh trung tâm: Giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng.

• Hệ thống lưu trữ năng lượng BESS: Đảm bảo tính ổn định và cân bằng cho hệ thống điện lưới.

• Nền tảng quản lý thông minh: Minh bạch hóa các chỉ số phát thải theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và báo cáo bền vững.

Đô thị đáng sống: Khi mảng xanh là "linh hồn" của sáng tạo

Tại Đô thị Khoa học Công nghệ vùng Bắc TP.HCM, khái niệm "bền vững" không chỉ nằm ở máy móc hay những tấm pin năng lượng. Nó hiện hữu trong từng hơi thở của không gian đô thị. Đề án quy hoạch một tỷ lệ đáng kể diện tích dành riêng cho mảng xanh, công viên và mặt nước.

Việc trồng hàng triệu cây xanh không chỉ nhằm mục tiêu NetZero 2050 mà còn để kiến tạo một "đô thị đáng sống" thực thụ. Becamex tin rằng, một môi trường sống trong lành, giàu bản sắc với không gian cộng đồng hiện đại, giao thông công cộng thông minh và hệ thống tiện ích đẳng cấp chính là chìa khóa để thu hút và giữ chân các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và nhân tài toàn cầu.

Hệ sinh thái này cung cấp sự chăm sóc toàn diện:

• Giáo dục và Y tế: Hệ thống trường quốc tế và cơ sở chăm sóc sức khỏe hiện đại ngay trong lòng đô thị.

• Nhà ở chất lượng cao: Đa dạng loại hình nhà ở cho chuyên gia và người lao động, xóa bỏ ranh giới giữa khu công nghiệp và khu dân cư thuần túy.

• Kết nối tri thức: Science Center và Công viên Sinh thái Khoa học Central Park tạo thành điểm đến cộng đồng, nơi giáo dục và giải trí hòa quyện vào nhịp sống hiện đại.

Khát vọng bứt phá và di sản bền vững

Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND TP.HCM và Tập đoàn Becamex trong đề án này đang mở ra một chương mới cho vùng Đông Nam Bộ. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm, nhưng môi trường và con người mới chính là thước đo của sự thành công.

Với quy mô vượt trội và tầm nhìn đồng bộ, Đô thị Khoa học Công nghệ vùng Bắc TP.HCM không chỉ là bệ phóng kinh tế mà còn là biểu tượng của khát vọng bứt phá bền vững. Đây là minh chứng cho việc một tập đoàn lớn như Becamex có thể chuyển mình mạnh mẽ, từ nhà phát triển hạ tầng công nghiệp thành nhà kiến tạo hệ sinh thái tri thức xanh, đồng hành cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên sáng tạo và thịnh vượng.

LÊ ANH