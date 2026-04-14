Cơn đau không bắt nguồn từ đĩa đệm

Nhiều người hoang mang khi được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, lo ngại phẫu thuật và tổn thương lâu dài. Tuy nhiên, chuyên gia từ Phòng khám Evolve cho rằng, không ít trường hợp đau lại xuất phát từ nguyên nhân khác, có thể điều trị hiệu quả bằng phương pháp bảo tồn.

Thoát vị đĩa đệm từ lâu được xem là “án treo” đối với người mắc đau lưng và đau lan xuống chân. Hình ảnh cột sống tổn thương, dây thần kinh bị chèn ép cùng nguy cơ can thiệp phẫu thuật khiến nhiều bệnh nhân rơi vào tâm lý lo lắng kéo dài. Thế nhưng, thực tế lâm sàng cho thấy không phải mọi cơn đau kiểu đau thần kinh tọa đều bắt nguồn từ đĩa đệm.

Tại Phòng khám Evolve (tầng 15, Tòa nhà The Heritage, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM), các chuyên gia cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám với chẩn đoán nghi ngờ thoát vị đĩa đệm.

Dựa trên kinh nghiệm thực hành, hơn 85% số ca này thực chất liên quan đến rối loạn chức năng cơ và khớp, với triệu chứng tương tự đau đĩa đệm. Điều này đồng nghĩa, phần lớn bệnh nhân có thể cải thiện rõ rệt mà không cần phẫu thuật nếu được xác định đúng nguyên nhân. Theo các chuyên gia, hai tình trạng thường bị nhầm lẫn nhiều nhất với thoát vị đĩa đệm là hội chứng cơ lê và viêm khớp liên mấu.

Hội chứng cơ lê xảy ra khi cơ piriformis – một cơ nằm sâu vùng mông, bị căng cứng hoặc co thắt. Dây thần kinh tọa chạy ngay bên dưới cơ này, vì vậy khi cơ bị kích thích do ngồi lâu, ít vận động hoặc vận động quá mức, dây thần kinh có thể bị chèn ép. Hệ quả là người bệnh xuất hiện đau, tê bì hoặc cảm giác châm chích lan từ mông xuống chân, rất giống với đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm.

Trong khi đó, viêm khớp liên mấu liên quan đến các khớp nhỏ nằm phía sau mỗi đốt sống, có vai trò dẫn hướng chuyển động cột sống. Tư thế xấu kéo dài, vận động đột ngột hoặc quá tải có thể làm các khớp này bị cứng và viêm. Khi bị kích thích, chúng không chỉ gây đau lưng khu trú mà còn tạo cảm giác đau sâu ở mông và đùi, dễ bị hiểu nhầm là đau do chèn ép thần kinh.

Các chuyên gia nhấn mạnh, can thiệp sớm đóng vai trò then chốt trong điều trị các rối loạn này. Nhiều thống kê cho thấy, nếu nguyên nhân thực sự tại cơ hoặc khớp được phát hiện và xử lý trong những tuần đầu, mức độ đau và thời gian hồi phục sẽ giảm đáng kể. Người bệnh nhờ đó tránh được việc sử dụng thuốc kéo dài, các thủ thuật xâm lấn không cần thiết cũng như nguy cơ chuyển sang đau mạn tính.

Tại Phòng khám Evolve, phương pháp trị liệu bằng tay được áp dụng nhằm tác động trực tiếp vào gốc rễ vấn đề. Với hội chứng cơ lê, các kỹ thuật chuyên biệt giúp giải phóng căng thẳng sâu trong cơ và giảm chèn ép lên dây thần kinh tọa. Đối với viêm khớp liên mấu, các thao tác nắn chỉnh cột sống nhẹ nhàng được sử dụng để khôi phục vận động khớp, từ đó giảm viêm và đau.

Theo các chuyên gia từ Phòng khám Evolve, việc hiểu đúng nguyên nhân cơn đau không chỉ giúp người bệnh an tâm hơn mà còn mở ra hướng điều trị an toàn, hiệu quả và bền vững, thay vì vội vàng chấp nhận phẫu thuật khi chưa thật sự cần thiết.

THƯ NGUYỄN