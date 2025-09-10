Giải pháp Evolve Therapy giải toả căng thẳng

Giải pháp Evolve Therapy với những kỹ thuật tiên tiến, kết hợp giữa vật lý trị liệu và dinh dưỡng sẽ giúp các bệnh nhân giải toả tình trạng căng thẳng kéo dài.

Một chế độ dinh dưỡng khoa học là công cụ hữu hiệu để kiểm soát stress

Căng thẳng (stress) là một phản ứng sinh lý phức tạp, được điều hòa bởi hormone cortisol. Khi stress kéo dài, nồng độ cortisol cao sẽ kích thích cơn thèm đồ ăn vặt, nhiều đường và chất béo, nhưng không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ.

Theo chuyên gia từ Phòng khám và Trị liệu Evolve, một chế độ dinh dưỡng khoa học là công cụ hữu hiệu để kiểm soát stress. Cơ thể cần "nguyên liệu" để sản xuất các hormone hạnh phúc. Trong đó, Tryptophan là tiền chất của serotonin, có nhiều trong trứng, cá hồi, thịt gia cầm và các loại hạt. Kết hợp tryptophan với tinh bột tốt như khoai lang hoặc bánh mì nguyên cám sẽ tăng hiệu quả.

Khi stress kéo dài sẽ kích thích cơn thèm đồ ăn vặt, nhiều đường và chất béo, không tốt cho cơ thể

Bên cạnh đó, magiê là khoáng chất thiết yếu giúp điều chỉnh hệ thần kinh và ổn định tâm trạng. Magiê giảm nồng độ cortisol và hỗ trợ giấc ngủ. Bổ sung các thực phẩm giàu magiê như rau xanh đậm, bơ, và các loại hạt sẽ giúp cơ thể thư giãn, chống lại căng thẳng tốt hơn. Một số chất khác như Omega-3, có nhiều trong cá hồi, cá mòi và hạt chia, giúp giảm viêm nhiễm và hỗ trợ chức năng não khỏe mạnh. Vitamin B, đặc biệt là B12 rất cần thiết cho việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, giúp cải thiện tâm trạng.

Bên cạnh đó, ưu tiên các loại thực phẩm toàn phần và tránh xa đồ ăn nhanh, đồ ngọt và caffeine quá mức. Những thực phẩm này có thể gây ra sự tăng giảm đột ngột của lượng đường trong máu, dẫn đến tình trạng cáu gắt và lo lắng.

Cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, Phòng khám Evolve (toạ lạc tại tầng 15 – Tòa nhà The Heritage, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, TPHCM) tích hợp tỉ mỉ sự chăm sóc tận tâm, chuyên nghiệp với các liệu pháp đã được chứng minh, dựa trên bằng chứng khoa học và đổi mới. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Evolve sử dụng các kỹ thuật tiên tiến trong "Evolve Therapy" đặc trưng, bao gồm liệu pháp thủ công chuyên biệt, được tích hợp để chăm sóc cá nhân hóa nhằm tối ưu hóa sức khỏe, đẩy nhanh quá trình phục hồi và nâng cao hiệu suất thể chất.

Để quản lý căng thẳng, Evolve Therapy sử dụng một phương pháp tích hợp giữa vật lý trị liệu và dinh dưỡng. Bước đầu, các chuyên gia sẽ giải quyết căng thẳng và đau đớn về thể chất thông qua liệu pháp thủ công, giải phóng cân cơ, liệu pháp kéo giãn, xoa bóp thể thao và các bài tập mục tiêu. Liệu pháp ánh sáng hồng ngoại/ánh sáng đỏ cũng có thể được sử dụng.

Về yếu tố dinh dưỡng, chuyên gia sẽ tập trung vào cân bằng các chất dinh dưỡng đa lượng, đảm bảo lượng nước và vi chất dinh dưỡng tối ưu, giải quyết cơn thèm ăn do căng thẳng và thúc đẩy sức khỏe đường ruột để có sức khỏe tổng thể và tâm trạng tốt hơn. Phương pháp toàn diện này tích hợp cả hai lĩnh vực để trao quyền cho khách hàng, quản lý căng thẳng và thúc đẩy sức khỏe lâu dài thông qua các giải pháp tự chăm sóc cá nhân hóa.

NGUYỄN ANH