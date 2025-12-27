Đại sứ Thương hiệu LPBank lần thứ ba được vinh danh Quả bóng vàng Việt Nam

Nguyễn Hoàng Đức vừa chạm đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp khi lần thứ ba giành Quả bóng vàng Việt Nam. Danh hiệu cao quý là sự ghi nhận cho một hành trình thi đấu bền bỉ, ổn định và không ngừng vươn lên của tiền vệ sinh năm 1998. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, hành trình tỏa sáng của Hoàng Đức còn có sự đồng hành từ LPBank, đơn vị luôn sát cánh và tiếp sức cho thể thao nước nhà bằng tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư bài bản.

Đại sứ Thương hiệu LPBank Hoàng Đức được vinh danh Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Khi bản lĩnh và phong độ tạo nên khác biệt

Năm 2025 tiếp tục là dấu mốc khẳng định chiều sâu giá trị trong sự nghiệp của Nguyễn Hoàng Đức, một cầu thủ luôn được nhắc đến bởi sự ổn định, bản lĩnh và vai trò trung tâm trong mọi tập thể anh góp mặt. Ở đội tuyển quốc gia, Hoàng Đức vẫn là nhân tố trụ cột trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik, giữ vai trò điều tiết lối chơi, kết nối các tuyến và tạo nền tảng vững chắc cho cách vận hành chung của đội tuyển Việt Nam trên hành trình hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Tại cấp câu lạc bộ, Hoàng Đức tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình phát triển của Ninh Bình FC. Sau khi cùng đội bóng Cố đô giành chức vô địch Giải Hạng Nhất Quốc gia, anh giữ vai trò nòng cốt trong chặng đường đưa Ninh Bình FC vươn lên dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League 2025-2026. Không chỉ đóng vai trò nhạc trưởng về chuyên môn, Hoàng Đức còn là điểm tựa về bản lĩnh và tinh thần, góp phần giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong từng trận đấu. Tại V-League 2025-2026 sau 11 vòng đấu, Hoàng Đức khẳng định vị thế khi nằm trong nhóm dẫn đầu các chỉ số ghi bàn và kiến tạo.

Bên cạnh giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Hoàng Đức còn được vinh danh Cầu thủ được yêu thích nhất, cho thấy sự ghi nhận không chỉ từ giới chuyên môn mà còn từ đông đảo người hâm mộ dành cho phong độ, bản lĩnh và hình ảnh chuyên nghiệp của anh.

Đại sứ Thương hiệu LPBank Hoàng Đức nhận giải Cầu thủ được yêu thích nhất 2025

Bệ phóng cho hành trình bền bỉ của thể thao Việt Nam

Song hành cùng hành trình tỏa sáng của Hoàng Đức là sự đồng hành kiên định và bền bỉ của LPBank. Trên cương vị Đại sứ Thương hiệu, Hoàng Đức đại diện cho những giá trị mà LPBank theo đuổi: bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần tiên phong. Sự đồng hành này được xây dựng trên nền tảng niềm tin và tầm nhìn dài hạn, tạo điều kiện để các cá nhân và tập thể thể thao yên tâm cống hiến.

Trong nhiều năm qua, LPBank khẳng định vai trò là một trong những ngân hàng tích cực đầu tư và hỗ trợ cho thể thao Việt Nam. Ngân hàng là nhà tài trợ chính của LPBank V.League 1 trong 3 mùa liên tiếp, góp phần tạo động lực để giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam nâng tầm về quy mô lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, LPBank cũng phối hợp tổ chức các giải bóng đá quốc tế uy tín như LPBank Cup 2024, tạo cơ hội cọ xát chất lượng cho đội tuyển Việt Nam và đầu tư cho công tác đào tạo trẻ ở nhiều địa phương.

Đặc biệt, tại SEA Games 33, LPBank đã triển khai nhiều hoạt động tiếp lửa, đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam, góp phần tạo động lực để các vận động viên thi đấu đạt kết quả cao. LPBank không chỉ dừng lại ở vai trò nhà tài trợ, mà còn từng bước trở thành đối tác phát triển của thể thao Việt Nam, đồng hành từ hệ thống giải chuyên nghiệp, đội tuyển quốc gia cho tới các hoạt động lan tỏa thể thao cộng đồng.

Nhân dịp Hoàng Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025, LPBank triển khai chương trình tri ân khách hàng

Từ hành trình tỏa sáng của Hoàng Đức có thể thấy rõ giá trị của sự đồng hành đúng thời điểm và đầu tư bài bản cho những mục tiêu dài hạn. Quả bóng vàng Việt Nam 2025 không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hoàng Đức, mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần mà LPBank kiên định theo đuổi: bền bỉ tiếp sức cho thể thao Việt Nam vươn xa trong tương lai.

Nhân dịp Hoàng Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025, LPBank triển khai chương trình tri ân khách hàng đầy hấp dẫn. Từ ngày 27-12-2025 đến hết ngày 31-12-2025, 268 khách hàng đầu tiên có tên “Đức” đến giao dịch tại LPBank sẽ nhận được set quà tặng gồm áo thi đấu có chữ ký của cầu thủ Hoàng Đức và dê bông Lộc Phát (*). Đây không chỉ là món quà ý nghĩa dành cho người hâm mộ mà còn là cách LPBank lan tỏa niềm đam mê thể thao đến cộng đồng. Khách hàng có thể liên hệ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LPBank trên toàn quốc hoặc hotline: *8668/ 024 62 668 668 để biết thêm chi tiết. (*) Điều kiện và điều khoản áp dụng

CAO TƯỜNG