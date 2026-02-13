Phục hồi vận động cùng vật lý trị liệu

Liệu pháp vật lý trị liệu tại Phòng khám và Trị liệu Evolve được đánh giá là một phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, phù hợp với nhiều độ tuổi ở bất cứ ngành nghề nào.

Phòng khám Evolve (toạ lạc tại tầng 15, Tòa nhà The Heritage, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hoà, TPHCM) là địa chỉ chuyên sâu về các liệu pháp trị liệu bằng tay, áp dụng kỹ thuật chuyên môn từ Australia để điều trị tất cả các bệnh lý cơ, xương, khớp, đồng thời cung cấp giải pháp dinh dưỡng thể thao dựa trên bằng chứng khoa học.

Tại đây, phương pháp vật lý trị liệu không chỉ được áp dụng cho những trường hợp chấn thương thể thao nặng nề hoặc quá trình phục hồi sau phẫu thuật, mà còn dành cho những người mong muốn duy trì phong độ tốt nhất trong công việc, sinh hoạt, luyện tập thường ngày.

Trong nhịp sống hiện đại, cơ thể liên tục gửi đi những tín hiệu nhỏ như: đau cổ, mỏi vai, tê bắp chân hay cảm giác nặng nề ở đầu gối khi leo cầu thang... Những biểu hiện tưởng chừng vô hại này thực chất là lời nhắc nhở rằng cơ thể bạn đang gặp bất cân bằng. Nếu bỏ qua, chúng có thể âm thầm phát triển thành chấn thương thật sự. Đó là lý do vì sao Evolve phát triển chương trình “Kiểm tra và điều chỉnh chuyển động”, một quy trình đánh giá khoa học giúp nhận diện và xử lý sự mất cân bằng trước khi vấn đề xảy ra.

Ông Dương Công Thuyên, chủ Phòng khám và Trị liệu Evolve cho biết: "Khách hàng của chúng tôi đến từ mọi lứa tuổi và ngành nghề như nhân viên văn phòng cần giảm đau lưng, bố mẹ trẻ muốn chăm con dễ dàng hơn, những người tập luyện cho giải thể thao, hay đơn giản chỉ là người mong muốn sống thoải mái mà không bị đau nhức cản trở...Dù bạn là ai, cơ thể luôn hoạt động dựa trên những nguyên tắc chung của khoa học vận động, và vật lý trị liệu giúp tối ưu hóa chính những nguyên tắc đó".

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Evolve cung cấp một hệ thống dịch vụ toàn diện: liệu pháp trị liệu bằng tay giúp giải phóng căng cứng sâu; Pilates trị liệu hỗ trợ tăng sức mạnh lõi và khả năng kiểm soát cơ thể; chương trình chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc; phục hồi chức năng thể thao; và đặc biệt là chương trình "điều chỉnh vận động” giúp duy trì hiệu suất vận động tối ưu.

Chủ động chăm sóc sức khỏe là khoản đầu tư thông minh nhất cho tương lai. Dù bạn đang trong quá trình hồi phục hay mong muốn nâng cao chất lượng sống mỗi ngày, cơ thể sẽ luôn biết ơn bạn vì sự quan tâm ấy.

