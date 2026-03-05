Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Duy: Lắng nghe và kiến nghị giải quyết vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 5-3, tại phường Phú An, TPHCM, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử số 1 và số 2 để trình bày chương trình hành động. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Duy chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Thế Duy (bên phải)

Quan tâm đến những vấn đề thiết thực của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết, sẽ nỗ lực phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đời sống của người dân.

Theo ông Nguyễn Thế Duy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại biểu Quốc hội là lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như hạ tầng giao thông, cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh hay chất lượng dịch vụ công cần được quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Ông cũng cho rằng, bên cạnh việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đại biểu Quốc hội cần tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi chính sách, bảo đảm các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để kiến nghị điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, ứng cử viên Nguyễn Thế Duy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua các kênh tiếp xúc, đối thoại thường xuyên. Đây là cơ sở để người đại biểu nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Khẳng định trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, ông Nguyễn Thế Duy cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ nỗ lực phát huy kinh nghiệm công tác, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

ÔNG NGUYỄN THẾ DUY • Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - Công ty cổ phần; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - Công ty cổ phần; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex; Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. • Cử nhân Tài chính • Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) • Bầu cử ngày 15 tháng 3 năm 2026 • Đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

LÊ ANH