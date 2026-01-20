Nâng cao hiệu quả hồi phục chấn thương bằng vật lý trị liệu

Ngày 20-1, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt và đoàn cán bộ Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đã có buổi tham quan, trải nghiệm tại Phòng khám và Trị liệu Evolve, nơi áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu tiên tiến dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Ben Duong đến từ Australia.

Phòng khám Evolve toạ lạc tại tầng 15, Tòa nhà The Heritage, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hoà, TPHCM. Đây là địa chỉ chuyên sâu về các liệu pháp trị liệu bằng tay, áp dụng kỹ thuật chuyên môn từ Australia để điều trị tất cả các bệnh lý cơ, xương, khớp, đồng thời cung cấp giải pháp dinh dưỡng thể thao dựa trên bằng chứng khoa học.

Điểm nổi bật của Evolve là không dùng thuốc, mà tập trung vào vật lý trị liệu và các bài tập tăng cường sức mạnh, độ dẻo dai. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, dưới sự tư vấn của ông Ben Duong – người sáng lập Active Performance Clinic, Giám đốc Kỹ thuật Evolve, với hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực, Thạc sĩ Khoa học Osteopathy – đảm bảo quy trình điều trị bài bản, an toàn và hiệu quả.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia được giới thiệu về các phương pháp hồi phục bằng vật lý trị liệu tại Evolve. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Phạm Thanh Tú cho biết, trong thể thao thành tích cao, chấn thương luôn là nỗi ám ảnh đối với vận động viên (VĐV). Một chấn thương dù nhỏ nếu không được xử lý đúng cách có thể khiến VĐV mất phong độ hoặc phải từ bỏ sự nghiệp. Chính vì vậy, việc phục hồi khoa học và an toàn là yếu tố quan trọng.

Ở góc nhìn của một nhà quản lý thể thao, Giám đốc Thanh Tú mong muốn có nhiều địa chỉ hỗ trợ VĐV trong việc cải thiện các vấn đề chấn thương thường gặp trước, trong và sau tập luyện, bên cạnh các trung tâm y học thể thao chuyên nghiệp.

Sau khi tham quan và trực tiếp trải nghiệm, ông Tú đánh giá cao mô hình của Evolve: "Chấn thương là điều khó tránh, nên việc chữa trị kịp thời, hạn chế dùng thuốc hay phẫu thuật là ưu tiên hàng đầu. Theo quan sát, tôi cảm nhận các chuyên gia nơi đây có chuyên môn cao, họ trực tiếp đi vào đúng nhóm cơ đang có vấn đề, tạo nền tảng vững chắc để khắc phục chấn thương. Các vấn đề được giải quyết, VĐV sẽ có trạng thái tốt nhất để tập luyện và thi đấu đạt thành tích cao".

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Phạm Thanh Tú trải nghiệm liệu trình tại Evolve. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trở lại với Evolve, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn không hết ngạc nhiên bởi những hiệu quả tức thì sau một buổi trị liệu mang lại. "Tại đây, chuyên gia Ben Duong trực tiếp kiểm tra cơ thể của tôi để xác định nguyên nhân dẫn đến cơn đau dai dẳng. Tiếp đó, tôi được thực hiện một số phương pháp massage, xung điện... giúp thư giãn và mang đến hiệu quả giảm đau rõ rệt. Ngoài ra, các chuyên gia còn nhiệt tình hướng dẫn các bài tập tự luyện tại nhà giúp phục hồi cơ thể", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Ông Dương Công Thuyên, chủ Phòng khám và Trị liệu Evolve cho biết: "Sự ra đời của Evolve nhắm đến nguyên nhân gốc rễ của rối loạn chức năng cơ xương khớp thông qua các kỹ thuật liệu pháp thủ công tiên tiến từ Australia. Nơi đây phù hợp với tất cả mọi người đang gặp vấn đề đau nhức, tê mỏi cơ, xương, khớp, người chơi thể thao, VĐV cần hồi phục chấn thương... Do là phương pháp thủ công nên sự hồi phục sẽ dần dần, tự nhiên, bền vững và chữa trị tận gốc".

Chuyên gia Ben Duong nhấn mạnh phương pháp điều trị dựa trên nguyên tắc 3S: Safety (An toàn), Symmetry (Đối xứng) và Specific (Cụ thể), giúp bệnh nhân phục hồi tối ưu và nâng cao hiệu suất. Evolve không chỉ điều trị triệu chứng mà còn giải quyết tận gốc nguyên nhân, kết hợp trị liệu vận động với dinh dưỡng khoa học, biến quá trình phục hồi thành hành trình chủ động của mỗi khách hàng.

Bệnh nhân được chuyên gia Ben Duong kiểm tra tình trạng cơ thể. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Anh Trần Vũ Đăng Khoa, một VĐV bóng rổ bán chuyên ở Australia, cũng chia sẻ câu chuyện của mình: "Tôi bị đứt dây chằng chéo chân trái. Đến Evolve, tôi được kiểm tra tổn thương, thực hiện các bài tập trước phẫu thuật và hồi phục sau phẫu thuật để có thể sớm trở lại với hành trình thể thao".

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, trang thiết bị hiện đại và kiến thức y học thể thao cập nhật, Evolve đang trở thành địa chỉ uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho thể thao đỉnh cao lẫn phong trào. Phục hồi không phải là thụ động, mà là quá trình tái tạo chủ động – nơi khách hàng, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, trở thành người cầm lái cho hành trình trở lại của chính mình.

Một số hình ảnh tại buổi trải nghiệm ở Phòng khám và Trị liệu Evolve trong ngày 20-1 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG