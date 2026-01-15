TV360 đưa Australian Open – Grand Slam độc quyền từ 2026-2029 đến với khán giả Việt Nam

Với vai trò là đơn vị phát sóng độc quyền, TV360 mang đến cho khán giả Việt đầy đủ các trận đấu quan trọng của Australian Open, từ những trận tâm điểm hàng ngày, các vòng đấu then chốt cho tới trọn vẹn 2 trận chung kết đơn nam và đơn nữ.

Ngày 15-1-2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố TV360 chính thức sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền Australian Open tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029. Người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn giải Grand Slam mở màn mùa tennis - Opening Week từ 12-1 và Main Draw từ 18-1 đến 1-2-2026 - trên đa thiết bị, kèm hệ sinh thái highlights và thông tin đồng hành.

Với vai trò là đơn vị phát sóng độc quyền, TV360 mang đến cho khán giả Việt Nam đầy đủ các trận đấu quan trọng của Australian Open, từ những trận tâm điểm hàng ngày, các vòng đấu then chốt cho tới trọn vẹn hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ. Tổng thời lượng phát sóng lên tới hàng trăm giờ, cho phép người hâm mộ theo dõi xuyên suốt diễn biến giải đấu từ ngày khai mạc đến trận đấu cuối cùng.

Song song với các trận đấu trực tiếp, TV360 đầu tư hệ sinh thái nội dung đồng hành, liên tục cập nhật lịch thi đấu, highlight trận đấu, điểm nhấn chuyên môn và những khoảnh khắc nổi bật của giải. TV360 tối ưu trải nghiệm theo dõi Australian Open cho khán giả Việt Nam thông qua nền tảng số linh hoạt, cho phép xem mọi lúc, mọi nơi trên đa thiết bị. Đặc biệt, người dùng mạng Viettel có thể theo dõi giải đấu với chất lượng cao mà không lo cước data 4G/5G, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giải Grand Slam mở màn mùa quần vợt thế giới tới đông đảo người hâm mộ.

Việc sở hữu bản quyền phát sóng Australian Open tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào các giải thể thao đỉnh cao của TV360, đưa nội dung thể thao quốc tế chất lượng cao đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

MINH BẢO (tổng hợp)