Hội Nhiếp ảnh TPHCM họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước tặng hoa chúc mừng Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Đến dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại chặng đường 73 năm hình thành và phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147/SL ngày 15-3-1953, đặt nền móng cho ngành điện ảnh và nhiếp ảnh nước nhà. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhiếp ảnh đã góp phần ghi lại những dấu mốc quan trọng của đất nước, từ chiến tranh đến công cuộc xây dựng và phát triển, qua đó khẳng định giá trị văn hóa, tinh thần và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Dịp này, ban tổ chức tổng kết trại sáng tác ảnh nghệ thuật “Cà Mau tầm nhìn mới”, trao giải cho 10 hội viên có tác phẩm tiêu biểu; đồng thời giới thiệu nhiều ấn phẩm nhiếp ảnh nổi bật năm 2025, trong đó có sách “Thành phố Hồ Chí Minh góc nhìn từ trại sáng tác quốc tế lần thứ nhất năm 2025”.

Nhà báo Dư Văn Hải nhận bằng vinh danh từ Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng trao bằng khen, kỷ niệm chương, tước hiệu và giải thưởng xuất sắc năm 2025; công bố quyết định kết nạp hội viên mới, ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước.

Một điểm nhấn đáng chú ý là lễ phát động chương trình xây dựng tượng đá tri ân cố NSNA Lâm Tấn Tài tại Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật Chi Lăng. Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa, với sự tham gia đóng góp của các nhiếp ảnh gia và mạnh thường quân, nhằm tôn vinh người sáng lập và Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Một số hình ảnh triển lãm ảnh từ trại sáng tác “Cà Mau tầm nhìn mới” và các tác phẩm xuất sắc năm 2025:

Cùng ngày, triển lãm ảnh từ trại sáng tác “Cà Mau tầm nhìn mới” và các tác phẩm xuất sắc năm 2025 chính thức khai mạc, giới thiệu 79 tác phẩm của các trại viên cùng 29 tác phẩm của hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại TPHCM, mang đến góc nhìn đa dạng về vùng đất cực Nam Tổ quốc và đời sống đương đại. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới việc phát huy giá trị nhiếp ảnh nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

THIÊN BÌNH