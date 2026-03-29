Định hình du lịch trải nghiệm gắn với giáo dục thể chất

Trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến sức khỏe và giáo dục toàn diện, những mô hình du lịch kết hợp rèn luyện thể chất đang dần khẳng định vị trí. Trên xu hướng đó, công ty Education Thiên Tân là đơn vị nổi bật, tạo dấu ấn bằng cách làm bài bản và bền bỉ.

Thuộc hệ sinh thái Thiên Tân, một thương hiệu gắn bó lâu năm với sự phát triển của ngành giáo dục, công ty Education Thiên Tân ra đời với sứ mệnh mang đến cho khách hàng niềm hạnh phúc, chất lượng sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo. Từ những ngày đầu thành lập, đơn vị đã xác định rõ hướng đi: không đơn thuần tổ chức tour du lịch hay sự kiện, mà xây dựng mô hình giáo dục kết hợp trải nghiệm, lấy con người - đặc biệt là học sinh, làm trung tâm.

Các em học sinh tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế bổ ích do Education Thiên Tân tổ chức

Công ty Education Thiên Tân nhanh chóng phát triển mô hình du lịch được xem là “lạ nhưng không mới”: phát triển giáo dục thể chất thông qua các trò chơi vận động, kết hợp tham quan các địa điểm giáo dục truyền thống, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM. Mô hình này tạo sự cân bằng giữa học và chơi, giữa vận động và tiếp nhận tri thức, giúp người tham gia không bị áp lực nhưng vẫn đạt hiệu quả giáo dục rõ rệt.

Education Thiên Tân có đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện, giáo dục

Thời gian qua, những chuyến đi do công ty Education Thiên Tân tổ chức không chỉ là hành trình tham quan mà còn là một “lớp học mở”. Ở đó, học sinh được học bằng trải nghiệm thực tế, được vận động, thử thách bản thân và rèn luyện tinh thần thông qua các hoạt động tập thể. Đây cũng là cách mà đơn vị cụ thể hóa quan điểm giáo dục toàn diện: phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống.

Điểm khác biệt của Education Thiên Tân nằm ở cách thiết kế chương trình. Đơn vị tập trung vào 3 nội dung chính: du lịch trải nghiệm; tham quan địa điểm giáo dục truyền thống, địa điểm lịch sử, và đặc biệt là phát triển giáo dục thể chất. Các chương trình được xây dựng linh hoạt, đa dạng, phù hợp nhiều lứa tuổi và nhu cầu khác nhau, từ dã ngoại ngắn ngày đến các hoạt động huấn luyện thể thao với những môn phổ biến như bóng đá, bóng chuyền, trò chơi vận động tập thể...Song song đó là các nội dung đào tạo kỹ năng sống, ngoại ngữ, góp phần giúp học sinh hình thành sự tự tin, tinh thần hợp tác và khả năng thích ứng.

Các em học sinh tham gia trò chơi vận động, rèn luyện thể chất

Không chỉ hướng đến học sinh, các chương trình của Education Thiên Tân còn phù hợp với giáo viên, phụ huynh và đối tác, những người mong muốn tìm kiếm một mô hình trải nghiệm mang giá trị giáo dục và sức khỏe lâu dài. Qua mỗi hành trình, người tham gia được tiếp cận môi trường thực tế, nâng cao thể lực, đồng thời bồi đắp hiểu biết về lịch sử, văn hóa và tinh thần tập thể.

Ông Dương Văn Hồ Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Education Thiên Tân mong muốn đơn vị trở thành điểm tựa tin cậy trong lĩnh vực giáo dục kết hợp trải nghiệm

Ông Dương Văn Hồ Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Education Thiên Tân chia sẻ: "Với sự tận tâm và nỗ lực không ngừng, chúng tôi đặt mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, trở thành điểm tựa tin cậy trong lĩnh vực giáo dục kết hợp trải nghiệm. Mỗi chương trình, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung: xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc, giáo dục toàn diện và góp phần tạo nên tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam".

Một số hình ảnh trong các chương trình do công ty Education Thiên Tân tổ chức:

NGUYỄN ANH