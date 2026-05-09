Gần 100 vận động viên tranh tài tại giải vật bãi biển thế giới ở Đà Nẵng

Chiều 9-5, tại Công viên Biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng), giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 – Da Nang Beach Wrestling World Series 2026 chính thức khai mạc, với sự tham dự của gần 100 VĐV đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng đội chủ nhà Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một chặng thuộc hệ thống Beach Wrestling World Series – giải đấu cao nhất của United World Wrestling dành cho bộ môn vật bãi biển. Các VĐV tranh tài ở đầy đủ nội dung nam, nữ trên mọi hạng cân, hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn và giàu tính đối kháng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng nhấn mạnh, vật bãi biển là môn thể thao thể hiện sức mạnh, bản lĩnh, ý chí cùng tinh thần thượng võ cao đẹp. Thông qua giải đấu, Đà Nẵng mong muốn quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại, thân thiện và hội nhập; đồng thời giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo ban tổ chức, việc đăng cai giải đấu lần này còn là cơ sở thực tiễn quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện năng lực điều hành, tổ chức, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực nhằm hướng tới các sự kiện thể thao biển quy mô lớn trong tương lai.

Thành công của giải được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để Việt Nam và Đà Nẵng hướng đến mục tiêu vận động đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á giai đoạn 2030-2031, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế thể thao, du lịch, dịch vụ và nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

PHẠM NGA