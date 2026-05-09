Chấn thương thể thao ngày càng phổ biến ở người trẻ, người thường xuyên vận động

Khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và tới 85% người trên 80 tuổi gặp các vấn đề về cơ xương khớp hoặc thoái hóa khớp. Trong khi đó, chấn thương thể thao ngày càng phổ biến ở người trẻ và người thường xuyên vận động.

BS-CK2 Trương Công Dũng phát biểu tại lễ ra mắt.

Đó là thông tin được BS-CK2 Trương Công Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MND LIFE chia sẻ tại lễ khai trương Trung tâm cơ xương khớp, y học thể thao, phục hồi chức năng và MRI - Sports Medic Center vào ngày 9-5.

Theo BS-CK2 Trương Công Dũng, trung tâm ra đời từ những trăn trở rất thực tế trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Nhiều người bệnh hiện nay phải đi qua nhiều nơi khác nhau để chụp MRI, tập phục hồi chức năng hay phẫu thuật. Mỗi nơi lại có một hướng tiếp cận riêng khiến quá trình điều trị kéo dài, tốn kém và dễ rơi vào tình trạng “thử - sai”.

“Chúng tôi mong muốn người bệnh chỉ cần đến một nơi nhưng có đầy đủ các giải pháp từ chẩn đoán, điều trị, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng đến can thiệp chuyên sâu. Điều quan trọng không phải lúc nào cũng là mổ, mà là chọn đúng hướng điều trị ngay từ đầu”, BS.CK2 Trương Công Dũng chia sẻ.

Trung tâm được xây dựng với mong muốn giúp người bệnh “được sống, được vận động và sống trọn vẹn không đau, không giới hạn”, thông qua mô hình điều trị chuyên sâu kết hợp công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực cơ xương khớp, y học thể thao và phục hồi chức năng.

Các đại biểu cắt băng khai trương Sports Medic Center.

Sports Medic Center phát triển mô hình “one-stop solution” tích hợp khám chuyên khoa cơ xương khớp và y học thể thao, chẩn đoán hình ảnh với MRI, siêu âm, xét nghiệm, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, tiêm khớp và can thiệp chuyên sâu trong cùng một hệ thống. Điểm nhấn của trung tâm là triết lý điều trị “Jointcare SM 360” kết hợp hệ thống phục hồi vận động “Core Wave SM 4.0”, hướng tới đồng bộ toàn bộ quá trình từ chẩn đoán đến phục hồi chức năng cho từng người bệnh.

BS-CK2 Trương Công Dũng cho biết, Sports Medic Center định hướng phát triển trở thành trung tâm chuyên sâu hàng đầu tại TPHCM trong lĩnh vực cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình và y học thể thao. Trung tâm theo đuổi tiêu chí chẩn đoán chính xác ngay từ đầu, xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa và phục hồi chức năng bài bản, lâu dài, với mục tiêu không chỉ điều trị tổn thương mà còn giúp người bệnh sớm quay trở lại cuộc sống và vận động bình thường.

Mô hình này giúp xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa theo từng tình trạng tổn thương, nhu cầu vận động và khả năng hồi phục, từ đó rút ngắn thời gian điều trị và hạn chế tối đa việc điều trị không đúng hướng.

THÀNH SƠN