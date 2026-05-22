Giải chạy đêm TPHCM lần thứ 5: Cú hích mạnh mẽ cho kinh tế đêm

Đánh dấu cột mốc nửa thập kỷ phát triển, Giải chạy đêm TPHCM không chỉ là ngày hội thể thao, mà đã trở thành “đặc sản” văn hóa – du lịch, thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế đêm của thành phố năng động.

Qua 5 năm tổ chức, giải đấu chứng minh tầm nhìn chiến lược khi gắn liền thể thao với kích cầu kinh tế và quảng bá du lịch. Thành tựu lớn nhất là tạo ra sức hút khổng lồ với du khách quốc tế và chân chạy cả nước đổ về TPHCM. Sự dịch chuyển này kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng vọt đối với dịch vụ lưu trú, ẩm thực và giải trí ban đêm. Hành trình ấy góp phần khẳng định thương hiệu đắt giá: “Thành phố không ngủ”, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đô thị trẻ trung, an toàn, tràn đầy năng lượng.

Giữ vững sự độc đáo, cung đường năm nay mang đến cho hơn 6.000 vận động viên trải nghiệm thị giác mãn nhãn khi sải bước qua các công trình lịch sử và tuyến phố biểu tượng. Bên cạnh điểm sáng, ban tổ chức thẳng thắn chia sẻ do đặc thù diễn ra từ đêm đến rạng sáng, lại gặp thời tiết mưa kéo dài, giải vẫn còn một số hạn chế. Ban tổ chức trân trọng ghi nhận mọi ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị để hoàn thiện hơn.

Với nỗ lực cải thiện, Giải chạy đêm TPHCM sẽ tiếp tục giữ vững vị thế, lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh và trở thành bệ phóng vững chắc đưa kinh tế, văn hóa, du lịch thành phố vươn tầm thế giới.

NHƯ HẢO