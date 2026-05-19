Phạm Ngọc Phan trở lại ngôi vương Half Marathon tại giải chạy đêm TPHCM

Giải chạy đêm TPHCM Eximbank 2026 vừa khép lại bằng một đêm thi đấu bùng nổ cảm xúc, nơi hàng ngàn runner cùng hòa mình vào nhịp sống không ngủ của thành phố.

Tâm điểm của mùa giải năm nay tiếp tục thuộc về cự ly Half Marathon (21,0975km) – nơi chứng kiến sự trở lại đầy mạnh mẽ của Phạm Ngọc Phan. Sau hai lần liên tiếp vô địch vào các năm 2022 và 2023, chân chạy này đã tái chiếm ngôi vương với thành tích ấn tượng 01:11:21, đồng thời thiết lập một cột mốc mới cho mùa giải 2026.

Đường đua Half Marathon những năm qua đã chứng kiến sự tăng tốc không ngừng, khi các cột mốc thành tích liên tục bị phá vỡ qua từng mùa giải. Ở nội dung nam, Phan từng thống trị hai mùa giải 2022 và 2023 trước khi kỷ lục giải đấu được Hoàng Nguyên Thanh thiết lập vào năm 2024 với thời gian 1:12:55. Tuy nhiên năm nay, Phan đã trở lại đầy bùng nổ để vượt qua chính giới hạn cũ, khẳng định đẳng cấp của một trong những chân chạy hàng đầu Việt Nam.

Trong khi đó ở nội dung nữ, Lê Thị Hà xuất sắc cán đích đầu tiên để bước lên bục cao nhất. Thành tích của cô tiếp tục nối dài sự cạnh tranh hấp dẫn tại hệ nữ Half Marathon – nơi từng ghi dấu những nhà vô địch như Nông Thị Hường, Phạm Thị Huệ và Hoàng Thị Ngọc Hoa. Hiện Hoàng Thị Ngọc Hoa vẫn đang nắm giữ kỷ lục giải đấu với thời gian 1:21:35.

Không chỉ hấp dẫn ở cự ly Half Marathon, các nội dung 10km và 5km cũng mang đến bầu không khí thi đấu sôi động với tốc độ cao và sự cạnh tranh quyết liệt ngay từ vạch xuất phát. Trên cung đường đêm đặc trưng của TPHCM, hàng ngàn VĐV đã cùng nhau tạo nên một “lễ hội ánh sáng” thực thụ – nơi thể thao, âm nhạc và năng lượng đô thị hòa quyện trong từng bước chạy.

Cự ly 10km tiếp tục là sân chơi của những chân chạy tốc độ, ghi nhận nhiều màn bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối. Trong khi đó, cự ly 5km mang đến tinh thần trẻ trung, giàu tính kết nối cộng đồng khi thu hút đông đảo runner mới, các gia đình trẻ và những người yêu thích trải nghiệm chạy đêm giữa lòng TPHCM.

