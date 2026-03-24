Đoàn lãnh đạo cấp cao Lào đánh giá cao mô hình phát triển tích hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ tại Tập đoàn Becamex.

Chiều 24-3-2026, đoàn công tác cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Maythong Thammavongsa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex (Tập đoàn Becamex), trong khuôn khổ LELP 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác cấp cao Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Tập đoàn Becamex.

Tham gia chương trình có bà Quản Phương Thúy, Tập sự Phó Vụ trưởng, cùng các cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Về phía Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright có Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Chủ trì chương trình LELP, cùng đội ngũ giảng viên, cán bộ chương trình. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex; ông Phạm Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐQT, cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Chương trình LELP 2026 do Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright phối hợp các đối tác Việt Nam và Lào triển khai, nhằm nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo cơ quan quản lý và doanh nghiệp của Lào thông qua việc tiếp cận các mô hình phát triển thành công của Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Thuận giới thiệu mô hình hệ sinh thái của Tập đoàn Becamex.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về hoạch định chính sách công, cơ chế huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng; triển khai chiến lược “Thành phố thông minh Bình Dương”; cũng như định hướng phát triển sản xuất công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Qua hơn 40 năm phát triển, Tập đoàn Becamex đã hình thành hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ quy mô lớn, với mạng lưới các khu công nghiệp và dự án VSIP trải rộng tại nhiều địa phương, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đáng chú ý, tập đoàn đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp sinh thái thế hệ mới (EIP) theo hướng cộng sinh công nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển năng lượng tái tạo và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Ngài Maythong Thammavongsa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Becamex.

Song song đó, Tập đoàn Becamex định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như điện – điện tử, bán dẫn và sản xuất tiên tiến, từng bước nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất.

Trước khi bước vào phiên làm việc chính thức, đoàn đã tham quan thực địa tại các khu vực phía Bắc TPHCM như: Khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Bàu Bàng, Mỹ Phước, VSIP II mở rộng và các khu đô thị – dịch vụ liên quan. Tại đây, đoàn trực tiếp tìm hiểu cách thức quy hoạch hạ tầng đồng bộ, từ giao thông kết nối liên vùng, hệ thống logistics đến các khu nhà ở xã hội cho công nhân.

Đoàn lãnh đạo Lào bày tỏ ấn tượng với mô hình phát triển của Tập đoàn Becamex, đặc biệt là sự kết hợp giữa hạ tầng công nghiệp, đô thị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các cơ sở giáo dục trong hệ sinh thái.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa đánh giá cao những thành tựu của Tập đoàn Becamex, đồng thời cho rằng đây là mô hình tiêu biểu mà Lào có thể nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ông cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Tập đoàn Becamex trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực và xây dựng nền kinh tế bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ của Tập đoàn Becamex đến đoàn công tác Lào.

Đại diện Tập đoàn Becamex, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, hơn 40 năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương và TPHCM. Tập đoàn Becamex triển khai quy hoạch theo từng giai đoạn, với định hướng phát triển phù hợp trong từng thời kỳ, đồng thời chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và thúc đẩy phát triển bền vững thông qua giảm thiểu chất thải công nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Đoàn lãnh đạo Lào và lãnh đạo Tập đoàn Becamex chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu chuyến khảo sát trong chương trình LELP 2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tạo điều kiện để các nhà đầu tư linh hoạt chuyển đổi công năng, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chuyến khảo sát thực tế tại Tập đoàn Becamex không chỉ giúp đoàn lãnh đạo cấp cao Lào có cái nhìn trực quan về mô hình phát triển tích hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ của Việt Nam, mà còn mở ra những định hướng hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Những kinh nghiệm từ Tập đoàn Becamex được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Lào trong quá trình hoàn thiện chính sách, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

LÊ ANH