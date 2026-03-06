Ứng cử viên HĐND TPHCM, đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri xã Dầu Tiếng

Ngày 6-3, tại xã Dầu Tiếng, tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri nhằm trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ trong phần trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 6-3.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe chương trình hành động của 5 ứng cử viên, trong đó nổi bật là các cam kết của ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex IDC. Với kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp nhà nước đầu tàu, ông Vũ cam kết nếu trúng cử sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm:

-Cải cách hành chính: Đề xuất giải quyết các "nút thắt" từ góc nhìn thực tiễn của người dân và doanh nghiệp.

-Hạ tầng giao thông: Vận dụng kinh nghiệm phát triển hàng trăm km đường để hiến kế giải pháp hạ tầng cho Thành phố.

-Chuyển đổi số: Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

-An sinh xã hội: Quyết tâm đóng góp thiết thực cho hệ sinh thái y tế, giáo dục và nhà ở xã hội.

-Kinh tế xanh: Hoàn thiện khung pháp lý kiến tạo một TPHCM xanh và đáng sống qua việc hợp tác với các đối tác quốc tế.

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri xã Dầu Tiếng đã gửi gắm nhiều kỳ vọng thiết thực. Bà Nguyễn Thị Sung, cử tri xã Dầu Tiếng, khẳng định niềm tin đối với các đại biểu, đặc biệt là ứng cử viên Nguyễn Hoàn Vũ – người đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương. Bà Sung mong muốn nếu trúng cử, ông Vũ và các đại biểu cần quan tâm chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường thôn nhằm tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái; đồng thời chú trọng tạo việc làm cho lao động địa phương và bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Dầu Tiếng vào sáng 6-3

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Hoàn Vũ khẳng định với tinh thần phụng sự, sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri để cùng xây dựng Thành phố hiện đại, nhân văn và bền vững.

