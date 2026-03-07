Lê Chúc An dự Ecco Golf Tournament 2026

Ban tổ chức Ecco Golf Tournament vừa chính thức công bố mùa giải mới, qua đó giải lần này có sự tham dự của đông đảo golfer chuyên nghiệp. Trong đó có tuyển thủ Lê Chúc An, được ví như “thần đồng” với nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế.

Các vận động viên tham dự giải chụp hình lưu niệm.

Đây không chỉ là giải đấu thể thao đơn thuần, mà còn mang nhiều ý nghĩa về sự kết nối, cùng thúc đẩy phong trào golf Việt Nam. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 30 năm Ecco Golf trên toàn cầu – hành trình bền bỉ nhiều thập kỷ không ngừng đổi mới để tạo nên những chuẩn mực mới cho giày golf hiệu suất cao, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và triết lý thiết kế Scandinavian tối giản.

Trong nhiều năm qua, Ecco Golf Tournament đã trở thành một trong những sự kiện được cộng đồng golfer mong đợi, không chỉ bởi yếu tố thi đấu mà còn bởi giá trị kết nối mà giải đấu mang lại. Sự kiện quy tụ đông đảo golfer chuyên nghiệp, nghiệp dư, doanh nhân và những người yêu golf, tạo nên một không gian giao lưu nơi thể thao, phong cách và trải nghiệm thương hiệu cùng hội tụ.

Trong khuôn khổ giải đấu năm nay, Ecco chính thức giới thiệu ECCO GOLF BIOM C5 – thế hệ giày golf mới nhất được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

LÊ ANH