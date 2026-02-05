Dinh dưỡng là chìa khóa trước phẫu thuật chấn thương thể thao

Dinh dưỡng trước phẫu thuật tưởng chừng đơn giản, nhưng lại giữ vai trò quyết định trong việc chuẩn bị thể trạng, giảm biến chứng và giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng hơn.

Dinh dưỡng trước phẫu thuật, tưởng chừng đơn giản nhưng là điều không thể thiếu

Trong hành trình điều trị bệnh, nhiều người thường quan tâm đến phương pháp phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ hay thời gian hồi phục mà quên mất một yếu tố thầm lặng nhưng có sức ảnh hưởng sâu sắc: dinh dưỡng trước phẫu thuật. Đây không chỉ là bước chuẩn bị đơn thuần, mà còn là nền tảng quyết định tốc độ phục hồi, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Thực tế cho thấy, tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trước khi phẫu thuật đóng vai trò tiên quyết trong việc định hướng phác đồ điều trị. Một cơ thể có đủ năng lượng, protein, vi chất... sẽ chống chịu tốt hơn trước “cú sốc” mà phẫu thuật gây ra. Nói cách khác, chuẩn bị dinh dưỡng tốt chính là tạo cho cơ thể một “lá chắn” vững chắc trước những thách thức sắp tới.

Mục tiêu của dinh dưỡng trước phẫu thuật không chỉ là ăn nhiều hơn, mà là ăn đúng và đủ. Cơ thể cần được cung cấp từ 25-30kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày để tích lũy năng lượng, bù đắp cho giai đoạn sau phẫu thuật vốn dễ mất cảm giác thèm ăn. Quan trọng hơn, protein chính là “khối gạch xây dựng” giúp tái tạo mô, phục hồi cơ quan tổn thương. Với nhu cầu 1,3–1,5g protein/kg/ngày (trừ người bệnh thận mạn), cơ thể cần được bổ sung qua thịt nạc, cá, trứng, sữa, các sản phẩm từ sữa hay đậu phụ. Nhờ đó, các acid amin như nguyên liệu thiết yếu để tái tạo tế bào, được đảm bảo, giúp quá trình chữa lành diễn ra suôn sẻ.

Bên cạnh protein và năng lượng, vi chất dinh dưỡng cũng góp phần quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C, D, kẽm, sắt hay selen đều là những chất tham gia vào cơ chế phòng vệ của cơ thể, hỗ trợ chống lại viêm nhiễm và thúc đẩy tái tạo mô. Một chế độ ăn phong phú, đa dạng trái cây và rau củ sẽ giúp người bệnh đạt được nền tảng vi chất vững vàng nhất trước khi bước vào phẫu thuật.

Tại Phòng khám Evolve (tầng 15, Tòa nhà The Heritage, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM), dinh dưỡng được xem như một phần không thể tách rời trong chiến lược chăm sóc toàn diện. Không chỉ tập trung vào phẫu thuật và phục hồi, Evolve đồng hành cùng người bệnh trong việc tối ưu hoá sức khỏe trước can thiệp.

Ông Dương Công Thuyên, chủ Phòng khám và Trị liệu Evolve chia sẻ, liệu pháp Evolve Therapy là phương pháp “tất cả trong một”, được thiết kế để chuẩn bị cơ thể một cách tối ưu. Liệu pháp này không chỉ cá nhân hóa theo tình trạng sức khoẻ và thói quen ăn uống, mà còn giúp giảm thiểu biến chứng, thúc đẩy hồi phục thông qua việc nâng cao hệ miễn dịch và tăng cường thể trạng tổng thể.

Không dừng lại ở dinh dưỡng, Evolve Therapy còn kết hợp trị liệu bằng tay chuyên sâu, phương pháp phục hồi tiên tiến và cơ sở vật chất luyện tập hiện đại, tạo nên một lộ trình tích hợp giúp người bệnh phục hồi toàn diện, từ thể chất, tinh thần đến thói quen sống, tạo nên một lộ trình phục hồi hài hòa và bền vững.

Dinh dưỡng trước phẫu thuật không chỉ là việc chuẩn bị cho một cuộc can thiệp, mà là hành động đầu tư cho sức khỏe tương lai. Khi hiểu và áp dụng đúng, người bệnh có thể bước vào phẫu thuật với tâm thế mạnh mẽ hơn và đón nhận hành trình hồi phục nhanh chóng, an toàn hơn. Và Evolve chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình đó.

NGUYỄN ANH