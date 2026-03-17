Ban tổ chức ASIAD 20 sẽ bán bản quyền truyền hình

Đại diện của Ủy ban Olympic Việt Nam trong cuộc làm việc với OCA vừa qua.

Đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam trao đổi cùng SGGP ngày 17-3 cho biết, Ban tổ chức ASIAD 20 đã thông báo việc bán bản quyền truyền hình đối với sản xuất tín hiệu trực tiếp các môn thể thao của Đại hội tại Nhật Bản lần này. Hiện tại Ủy ban Olympic Việt Nam đã thông báo tới các đơn vị truyền hình trong cả nước nắm bắt thông tin. “Các đơn vị truyền hình nào hướng tới nhu cầu mua bản quyền truyền hình để có tín hiệu trực tiếp các môn thể thao của ASIAD 20 trên lãnh thổ Việt Nam đều được Ủy ban Olympic Việt Nam giới thiệu làm việc với Ban tổ chức Đại hội”, đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam trao đổi.

Hiện tại, chưa đơn vị truyền hình hay các kênh sóng mạng xã hội tại Việt Nam thông báo cụ thể đạt được bản quyền truyền hình ASIAD 20 sắp tới. Đại hội tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19-9 tới 4-10.

Cách đây 3 năm, các đài truyền hình, kênh sóng chính thống trên lãnh thổ Việt Nam đã không mua bản quyền truyền hình chính thức ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Do đó, người hâm mộ thể thao Việt Nam không được xem trực tiếp các nội dung thi đấu chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Lúc đó, chúng ta giành 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ.

Vào lúc này, giá trị bản quyền truyền hình của ASIAD 20 không được tiết lộ. Tuy nhiên, phía Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực các đơn vị truyền hình, các nền tảng mạng xã hội chính thức của Việt Nam làm việc để thảo luận về bản quyền truyền hình của Ban tổ chức.

Mới đây, đại diện của Ủy ban Olympic Việt Nam đã tham dự cuộc họp lần thứ 4 của Ủy ban điều phối Đại hội thể thao châu Á 20 – ASIAD 20. Cuộc họp đã diễn ra với những trao đổi cụ thể về công tác chuẩn bị của ASIAD 20 và tất cả được Ban tổ chức chủ nhà cam kết sẽ hoàn thành cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đúng thời điểm tranh tài.

Ủy ban Olympic Việt Nam có đơn vị đồng hành để thêm nguồn xã hội hóa cho ASIAD 20 và Olympic 2028. Ảnh: MINH CHIẾN Ngày 17-3 tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam chính thức ra mắt đơn vị đồng hành TCL để cùng hỗ trợ xã hội hóa các nguồn lực chuẩn bị cho các hoạt động trong thời gian tới. Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Trần Văn Mạnh cho biết đối với ASIAD 20, các HLV, VĐV thể thao vẫn được đảm bảo các quỹ thưởng theo nguồn xã hội hóa được kêu gọi.

MINH CHIẾN