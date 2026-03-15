Giới thể thao chung niềm háo hức hướng về “Ngày hội non sông”

Hoà chung không khí rộn ràng trên khắp cả nước hướng về “Ngày hội non sông” - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15-3-2026), những người ở lĩnh vực thể thao cũng đang lan tỏa tinh thần phấn khởi, trách nhiệm và niềm tin khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Khuất Văn Khang tự hào cầm trên tay tấm thẻ cử tri

Nhiều huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) không chỉ chủ động sắp xếp thời gian để tham gia bỏ phiếu mà còn bày tỏ kỳ vọng vào những đại biểu được lựa chọn sẽ thật sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chia sẻ về cảm xúc về ngày bầu cử, võ sĩ Muay Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết gia đình anh đã nhận được thông báo từ địa phương từ sớm. Theo nam võ sĩ, dù lịch trình tập luyện và thi đấu thường xuyên bận rộn, nhưng việc tham gia bầu cử luôn được đặt lên hàng đầu.

“Đã là công dân Việt Nam thì đúng ngày bầu cử ai cũng nên cố gắng sắp xếp thời gian để đi bỏ phiếu. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, là sự gửi gắm niềm tin vào những đại biểu có đủ tâm và tài để phục vụ nhân dân”, Duy Nhất chia sẻ.

Không khí ngày bầu cử, theo cảm nhận của võ sĩ Muay hàng đầu Việt Nam, mang ý nghĩa đặc biệt, giống như một ngày Tết chung của cả dân tộc. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, từ việc trang hoàng cờ hoa đến tuyên truyền thông tin trong các khu dân cư, các nhóm cộng đồng, tạo nên sự gắn kết và phấn khởi trong nhân dân. “Không phải ngẫu nhiên mà ngày đi bầu cử được gọi là ngày hội toàn dân. Ở đó, mọi người đều bình đẳng về quyền và trách nhiệm, cùng trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho mình”, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết.

Cùng chung tinh thần đó, HLV Trương Minh Sang (đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam) cho biết, mỗi kỳ bầu cử đều chủ động tìm hiểu danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Theo anh, việc lựa chọn lá phiếu là quá trình đòi hỏi sự nghiêm túc và trách nhiệm. “Tôi luôn chọn người mà mình cảm thấy tin tưởng, có tâm huyết và năng lực với công việc. Đây là ngày rất ý nghĩa, thể hiện rõ quyền làm chủ của nhân dân”, HLV Trương Minh Sang chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự háo hức khi chứng kiến không khí sôi nổi của ngày bầu cử lan tỏa rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Với các cử tri trẻ, cảm xúc ấy càng trở nên đặc biệt. HLV - VĐV pencak silat Nguyễn Tấn Sang (Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025) bày tỏ: Ngày toàn dân đi bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc thể hiện tinh thần dân chủ và sự đồng lòng của toàn dân tộc. Mỗi lá phiếu là sự lựa chọn đầy trách nhiệm, góp phần quyết định hướng đi và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tôi tin tưởng rằng với sự sáng suốt của cử tri và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu được bầu, nhiệm kỳ mới sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Trong khi đó, võ sĩ trẻ Nguyễn Hồng Trọng (đội tuyển taekwondo Việt Nam) không giấu được niềm tự hào và háo hức khi được thực hiện quyền công dân tại điểm bầu cử phường Linh Xuân (TPHCM). “Khoảnh khắc nhận thẻ cử tri mang tên mình khiến tôi ý thức rõ hơn về sự trưởng thành và trách nhiệm đối với đất nước, xã hội”, Hồng Trọng chia sẻ.

Dù lịch tập luyện dày đặc, nam võ sĩ trẻ vẫn chủ động theo dõi thông tin bầu cử thông qua các kênh truyền thông và fanpage của địa phương để nắm rõ danh sách, tiểu sử các ứng cử viên. “Việc nghiêm túc tìm hiểu và lựa chọn người xứng đáng cũng là cách tôi thể hiện trách nhiệm công dân, góp phần nhỏ bé vào thành công chung của ngày hội non sông”, Nguyễn Hồng Trọng nói.

Các cầu thủ của Thể Công - Viettel cũng tích cực tham gia ngày hội bầu cử. Tổng cộng 45 cầu thủ của đội bóng đã được phát thẻ cử tri và sẵn sàng thực hiện quyền bỏ phiếu trong ngày 15-3. Cầu thủ Khuất Văn Khang cho biết, đây là lần thứ hai anh tham gia bầu cử. Tiền vệ của Thể Công - Viettel đã tìm hiểu kỹ danh sách các ứng viên được niêm yết tại đơn vị và coi mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin của công dân vào sự phát triển của đất nước.

Từ các HLV, VĐV kỳ cựu đến những gương mặt trẻ, tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự háo hức đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới thể thao Việt Nam, góp phần làm nên không khí trang trọng, ý nghĩa của ngày hội toàn dân đi bầu cử.

NGUYỄN ANH