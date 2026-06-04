21 võ sĩ quyền Anh Việt Nam sẽ tanh tài ở giải vô địch trẻ châu Á 2026

Các gương mặt triển vọng nhất của quyền Anh (boxing) Việt Nam được tham gia tranh tài giải vô địch trẻ châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia.

Võ sĩ boxing trẻ của Việt Nam sẽ được thi đấu tại Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cơ hội để chuẩn bị trước Olympic trẻ 2026

Giải đấu năm nay sẽ tranh tài các nội dung dành cho nam, nữ ở nhóm tuổi U19 và U23. Ban huấn luyện đội tuyển quyền Anh trẻ Việt Nam đăng ký 21 tuyển thủ tham dự với nhiều VĐV có chuyên môn tốt đã phát triển bằng thành tích cụ thể thời gian qua như Linh Chi, Ngọc Trân, Hồng Yến, Quỳnh Anh, Thúy Nhi, Mai Anh, Vũ Thị Thơm, Tuyết Trân, Mai Ngọc, Thùy Linh, Lan Anh, Minh Triết, Việt Hoàng, Quang Lộc, gia Minh, Quang Tuấn…

Lúc này, boxing trẻ Việt Nam đã và đang tập trung hướng tới tìm cơ hội góp mặt Olympic trẻ 2026 (VĐV thi đấu sẽ có nhóm tuổi U19). Ở vòng loại Olympic trẻ 2026 vào tháng 3 vừa qua, Ban huấn luyện cử 9 tuyển thủ góp mặt. Trong đó, 2 gương mặt Lê Thị Quỳnh Anh và Đàm Thị Mai Anh đã vào bán kết tại nội dung của mình. Dù vậy, chúng ta còn chờ thông báo chính thức từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) để công bố các suất dự Olympic trẻ 2026 ở môn thể thao này.

Trước khi đội quyền Anh trẻ Việt Nam sang Indonesia, Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam – ông Phạm Quang Long đã trực tiếp làm việc cùng Ban huấn luyện, động viên võ sĩ quyền Anh trẻ Việt Nam tranh tài hiệu quả cũng như trao đổi công tác chuyên môn cùng Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia – ông Phạm Thanh Tú. Đại diện Liên đoàn quyền Anh Việt Nam khẳng định tiếp tục tập trung các nguồn lực phát triển dài hạn cho VĐV, đặc biệt là những võ sĩ có cơ hội thi đấu các giải của châu lục cũng như võ sĩ tiềm năng chuẩn bị cho các đấu trường quan trọng là Olympic hay Olympic trẻ giai đoạn tiếp theo.

Tìm võ sĩ triển vọng

Đại diện Liên đoàn quyền Anh Việt Nam động viên các võ sĩ lên đường thi đấu giải trẻ châu Á 2026. Ảnh: VBF

Nhóm tuổi U19 của lần tranh tài giải vô địch trẻ châu Á 2026 dành cho VĐV sinh từ năm 2008 tới 2009. Đây là lứa tuổi mà quyền Anh Việt Nam nỗ lực tìm kiếm những võ sĩ triển vọng nhất để tập trung đầu tư phát triển dài hạn, làm lứa kế cận cho VĐV của đội tuyển quốc gia.

“Trên mặt bằng chung của châu Á, ở lứa tuổi U19, võ sĩ Việt Nam thi đấu cũng là cơ hội để nắm bắt trình độ phát triển của mình trước đối thủ. VĐV trẻ cần nhất là kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, với những tuyển thủ có tố chất thì qua từng giải trẻ là họ sẽ trưởng thành hơn”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển quyền Anh trẻ Việt Nam bày tỏ. Tại Indonesia năm nay, chúng ta có lực lượng các gương mặt trẻ triển vọng chuyên môn trong nhóm tuổi này sẽ được cơ hội thượng đài trong hạng cân của mình gồm Lê Thị Quỳnh Anh, Lê Thị Thúy Nhi, Su Kim Lê, Võ Lan Anh, Nguyễn Minh Triết, Lò Mạnh Trường. Tất cả được tập trung để giành thành tích tốt nhất.

Tháng 5 vừa qua tại Uzbekistan, giải quyền Anh trẻ châu Á 2026 dành cho nhóm tuổi U15, U17 đã tổ chức. Quyền Anh Việt Nam đã góp mặt tại cuộc đấu này. Ở đó, điểm sáng là 3 tấm huy chương mà chúng ta giành được lần lượt trong kết quả của Phạm Thị Hồng Diễm (HCB 52kg), Hoàng Quỳnh Hương (HCĐ 80kg), Trương Khánh Huyền (HCĐ trên 80kg) nhóm tuổi U17. Thành tích đã phản ánh, võ sĩ quyền Anh trẻ Việt Nam đủ khả năng tranh chấp thành tích ở độ tuổi của mình trên đấu trường châu Á.

Đội tuyển quyền Anh trẻ Việt Nam tham dự giải tại Indonesia lần này đặt mục tiêu sẽ nỗ lực giành được huy chương trong hạng cân góp mặt.

Giải quyền Anh vô địch trẻ châu Á 2026 (dành cho nhóm tuổi U19, U23) tổ chức tại Indonesia sẽ thi đấu chính thức từ ngày 4-6 tới 16-6.

MINH CHIẾN