Lịch thi đấu SEA Games 33: Tuyển thủ vật, cờ vua và boxing có cơ hội giành thêm HCV

Ngày 19-12 sẽ là ngày thi đấu áp chót của SEA Games 33-2025 và Đoàn thể thao Việt Nam còn nhiều cơ hội nâng cao thành tích HCV trong các nội dung quan trọng.

Đội tuyển vật Việt Nam sẽ hướng tới giành thêm thành tích trong ngày 19-12. Ảnh: DP

Đội tuyển vật Việt Nam sẽ thi đấu 4 nội dung của vật tự do nam gồm 57kg (Phạm Như Duy), 65kg (Huyễn Hữu Định), 74kg (Cấn Tất Dự), 86kg (Trần Văn Trường Vũ). Vòng loại sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng và chung kết vào lúc 15 giờ cùng ngày. Đội tuyển vật Việt Nam hy vọng sẽ giành thêm các tấm HCV quyết định tại ngày thi đấu cuối cùng của mình.

Quyền Anh (boxing) Việt Nam sẽ tham dự 6 trận chung kết trong ngày áp chót của SEA Games 33-2025. Lần lượt các trận đấu bắt đầu từ lúc 14 giờ. Đội boxing Việt Nam có các võ sĩ thi đấu chung kết gồm Ngô Ngọc Linh Chi (48kg nữ), Nguyễn Huyền Trân (57kg nữ), Hà Thị Linh (60kg nữ), Hoàng Ngọc Mai (70kg nữ), Nguyễn Văn Đương (57kg nam), Bùi Phước Tùng (75kg nam). Các trận chung kết đều gặp võ sĩ chủ nhà Thái Lan.

Kỳ thủ cờ vua Việt Nam sẽ thi đấu những ván cuối cùng cờ nhanh đồng đội nam, cờ nhanh đồng đội nữ để hướng đến mục tiêu giành được HCV. Các kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy (nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ) đang giữ phong độ ổn định sau khi các ván đầu đã tranh tài. Các ván đấu sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng.

VĐV thể dục aerobic Việt Nam thi đấu chung kết đôi hỗn hợp nam nữ và đồng đội vào buổi chiều ngày 19-12. Tại nội dung đồng đội, thể dục aerobic Việt Nam có các VĐV Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo.

Bắn súng vẫn còn cơ hội giành thêm HCV đối với 2 nội dung cuối cùng là 25m súng ngắn bắn nhanh nam và súng trường 50m ba tư thế nam. Nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh có Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu thi đấu còn 50m súng trường ba tư thế có Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân góp mặt. Vòng loại tổ chức lúc 9 giờ 30 còn chung kết bắt đầu lúc 12 giờ.

Môn bóng bàn sẽ có tay vợt Nguyễn Anh Tú thi đấu bán kết đơn nam trước đối thủ Izaak Quek của Singapore vào lúc 10 giờ sáng. Nếu vượt qua tay vợt này, Anh Tú sẽ góp mặt tại trận chung kết.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu đồng đội kiếm ba cạnh nam, đồng đội kiếm liễu nữ và đồng đội kiếm chém nam. Vòng loại diễn ra lúc 10 giờ sau đó chung kết vào lúc 14 giờ.

Môn triathlon sẽ thi đấu 2 nội dung cuối cùng là cá nhân nam và cá nhân nữ được khởi tranh từ 7 giờ sáng. Đội tuyển triathlon Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu giành thêm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Trong ngày áp chót của SEA Games 33-2025, thể thao Việt Nam còn thi đấu các môn bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền trong nhà nam, trượt băng tốc độ, thể thao điện tử, bóng rổ 5x5, nhảy cầu.

Đội tuyển thuyền truyền thống sẽ tranh tài 2 nội dung cuối cùng để tìm thêm HCV là thuyền 10 nữ 500m (9 giờ sáng) và thuyền 20 hỗn hợp nam nữ 500m (15 giờ).

MINH CHIẾN