Võ sĩ boxing Hà Thị Linh: Gia đình là động lực để quyết tâm thi đấu

Nữ tuyển thủ của đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan) để sẵn sàng bước vào thi đấu trước sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.

Võ sĩ Hà Thị Linh trở lại SEA Games 33-2025 với mục tiêu giành thành tích cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phải tới tối khuya ngày 8-12, Hà Thị Linh và các tay đấm đội tuyển boxing Việt Nam mới đặt chân tới Thái Lan sau đó di chuyển về khách sạn lưu trú. Trong suốt thời gian chờ đợi chuyến bay và khi có mặt đầu tiên ở Thái Lan, Hà Thị Linh đều xem lại nhiều lần hình ảnh các cô con gái lưu trong điện thoại. Gương mặt người mẹ trẻ đôi lúc dãn ra và mỉm cười khi thấy lại những tấm hình vui của các con. Ngay khi đặt chân tới Thái Lan cô kịp nhắn về gia đình là mình đã ổn định chỗ ở để sẵn sàng cho chuyên môn.

Những chi tiết tưởng nhỏ nhặt ít người để ý vậy nhưng đủ thấy, Hà Thị Linh là người mẹ rất tình cảm với các con của mình. Chia sẻ thật ngắn gọn, cô bảo rằng mình luôn có một động lực để hết mình với thể thao và luôn tự tin thượng đài thi đấu chính là gia đình. Bản thân nữ tuyển thủ cũng không muốn chia sẻ nhiều về chuyên môn bởi những cú đấm hay những kỹ thuật sẽ làm câu chuyện trở nên khô cứng. Nhưng nếu hỏi về con cái và gia đình, cô chia sẻ hồ hởi với gương mặt giãn dần hơn là sự căng thẳng của đặc thù nghề nghiệp thể thao.

Hà Thị Linh tới Thái Lan với vị thế võ sĩ đương kim vô địch SEA Games sẽ tìm cơ hội bảo vệ thành tích tạI SEA Games 33-2025. Xuyên suốt sự chuẩn bị chuyên môn từ đầu năm 2025, Hà Thị Linh được tập luyện kỹ lưỡng nhất. Đặc biệt, cô được HLV Nguyễn Như Cường và chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphingklang đã rèn luyện toàn thời gian trong giai đoạn cao đội trước khi tranh tài SEA Games 33-2025. Về cơ bản, Ban huấn luyện tin tưởng ở sự chuyên nghiệp của Hà Thị Linh là luôn hết mình khi đứng trên võ đài. Trên thực tế, đội tuyển boxing Việt Nam rất cẩn trọng với kỳ SEA Games 33-2025 bởi các võ sĩ chủ nhà Thái Lan vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu.

Để giữ sự tĩnh tâm và thoải mái tâm lý cho các tuyển thủ, Ban huấn luyện thực hiện tập nhẹ cho từng người ngay ở ngày 9-12. Hà Thị Linh chắc chắn là nhân tố được các đối thủ tập trung quan tâm bởi tất cả đều muốn vượt qua nhà vô địch. Tuy nhiên, sự thoải mái tinh thần cùng người thân luôn cổ vũ từ quê nhà đang giúp Hà Thị Linh có được những điểm tựa vững chắc hướng đến kết quả tốt tại Thái Lan năm nay.

Sự nghiệp của Hà Thị Linh đã trải qua những cung bậc cảm xúc cao nhất trên đấu trường SEA Games, ASIAD và Olympic. Cô trở thành một trong số ít tuyển thủ boxing nữ Việt Nam đã thi đấu tất cả các cấp độ Đại hội mà thể thao Việt Nam từng tham dự. Ở tuổi 32, Hà Thị Linh là 1 trong những đàn chị nhiều kinh nghiệm của đội tuyển boxing Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Nhưng chắc chắn, ý chí và tinh thần thi đấu của nữ võ sĩ này vẫn là hàng đầu của đội tuyển boxing Việt Nam. Cô tự tin sẽ có kết quả khả quan trên sàn đấu tại Thái Lan năm nay.

Môn boxing của SEA Games 33-2025 chính thức khai cuộc ngày 10-12. Trong ngày đầu, Ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu các nội dung 48kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 69kg (nam) và 54kg, 60kg, 66kg (nữ). Phiên họp kỹ thuật ngày 9-12 đã công bố lịch bốc thăm các nội dung của từng hạng cân.

MINH CHIẾN