Sau thành công của mỗi tuyển thủ có bóng dáng người thầy

Những ánh đèn flash đều hướng tới ghi lại những khoảnh khắc chiến thắng của từng VĐV thể thao Việt Nam khi lên ngôi vô địch SEA Games 33-2025 nhưng ở ngay sau chiến thắng ấy đều có sự cổ vũ âm thầm của các HLV.

Các HLV đã cổ vũ tinh thần cho học trò giành được tấm HCV đầu tiên ở môn bắn súng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay khi 2 xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang (bắn súng) giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33-2025 cho mình, nhất loạt khán giả đứng dậy cổ vũ họ. Từng xạ thủ cũng nở nụ cười tươi ăn mừng với chiến thắng này.

Ít người hiểu rằng, để đi đến chiến thắng, giành HCV tại SEA Games 33-2025, họ đã phải chuẩn bị chuyên môn rất kỹ càng. Trong đó, từng HLV Nguyễn Duy Hoàng (súng trường nữ) và Dương Anh Quân (súng trường nam) đã theo sát các học trò. Ngay trên trường bắn của cuộc đấu chung kết, từng người thầy ấy cũng phải nín thở nhưng không tỏ ra sốt ruột. Bởi họ hiểu bản lĩnh từng học trò của mình.

“Tôi đã có điều chỉnh sau những loạt đầu tiên để Tuyền và Quang bình tĩnh hơn. Các em được nhắc nhở cẩn trọng thi đấu và khi trở lại thì 2 em đã làm tốt những điều tôi hướng dẫn”, HLV Nguyễn Duy Hoàng trao đổi. Còn HLV Dương Anh Quân thì tin rằng cậu học trò Tâm Quang có đủ khả năng đạt kết quả tốt bởi quá trình tập luyện đã chứng minh rằng xạ thủ này có tâm lý ổn định. Chính vậy, khi 2 học trò vượt lên giành chiến thắng ở điểm bắn cuối cùng thì bản thân những người thầy ấy kịp nở nụ cười bởi mình đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Sau màn tiếp đất thành công từ bài biểu diễn xà kép, Đinh Phương Thành đã nhận được cái ôm chúc mừng từ HLV Trương Minh Sang. Ông Sang không phải người thầy huấn luyện Đinh Phương Thành từ những ngày đầu tập luyện nhưng là người đã huấn luyện tuyển thủ này nhiều ngày qua tại đội tuyển TDDC Việt Nam.

HLV Trương Minh Sang và Đinh Phương Thành đã đồng hành cùng nhau để có tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những kỹ thuật chuyên môn được người thầy hướng dẫn tỉ mỉ để làm sao Đinh Phương Thành đạt được sự thoải mái nhất và chuẩn xác nhất khi trình diễn. Tại SEA Games 33-2025 này, Đinh Phương Thành tiếp tục thành công, giành HCV. Cái bắt tay chúc mừng của người anh, người thầy Trương Minh Sang với Đinh Phương Thành như một lời động viên chúc mừng chàng tuyển thủ nhiều kinh nghiệm đã hoàn thành kết quả thi đấu tại Thái Lan năm nay.

Khi Huỳnh Thị Mỹ Tiên không giành được tấm HCV trong nội dung 100m rào nữ, HLV Nguyễn Văn Lợi vẫn âm thầm ở một góc trên khán đài kịp động viên cô học trò. Thầy Lợi đã theo sát huấn luyện Mỹ Tiên từ những ngày đầu lên đội tuyển điền kinh quốc gia. Vì thế ông hiểu, kết quả của cô học trò ruột không phải yếu hơn so với bản thân tại SEA Games 33-2025 mà lần này đối thủ quá mạnh. Hai năm trước, nữ tuyển thủ giành được HCV và đã khóc như một đứa trẻ tại SEA Games 32-2023.

HLV Nguyễn Văn Lợi đã vỗ về học trò ngay trên sân khi đó. Bây giờ, Mỹ Tiên đã buồn khi không bảo vệ được tấm HCV nhưng người thầy không trách cứ mà động viên cô học trò vẫn phải nỗ lực hơn để có thêm kết quả tốt nhất phía trước.

MINH CHIẾN