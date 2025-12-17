Những người thầm lặng góp công vào chiến thắng của các tuyển thủ thể thao Việt Nam

Khi những tuyển thủ đi nghỉ thì mới là lúc các bác sĩ, nhân viên y tế của Đoàn thể thao Việt Nam được khép lại ngày làm việc và kịp có giấc ngủ lấy sức trước khi trở lại guồng quay của ngày tiếp theo.

Nhân viên y tế Lê Viết Lãm giúp võ sĩ pencak silat vượt qua cơn đau sau khi vừa thi đấu trận chung kết. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày làm việc của nhân viên y tế Lê Viết Lãm trên sàn đấu các trận chung kết pencak silat được xem bận rộn nhất. Ngay sau khi sơ cứu giúp võ sĩ Nguyễn Tấn Sang tạm qua cơn đau ở vùng đầu gối thì lập tức nhân viên y tế Lê Viết Lãm kịp kiếm túi đá để võ sĩ Dương Thị Hải Quyên chườm hết nhức bàn chân sau khi thi đấu.

“Tôi được phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế cho đội tuyển pencak silat tại SEA Games 33-2025. Mỗi ngày, công việc đảm bảo sức khỏe cho tuyển thủ rất quan trọng. Khi họ thi đấu, việc túc trực gần như thường xuyên”, nhân viên y tế Lê Viết Lãm chia sẻ. Bằng những kinh nghiệm ở nghiệp vụ y tế của mình, ông Lãm bày tỏ rằng làm công việc khi tham gia tại Đại hội luôn rất vất vả. Bởi lẽ, mỗi bác sĩ, nhân viên y tế sẽ đảm nhiệm việc giữ sức khỏe tốt nhất cho từng VĐV. “Khi họ đi ngủ cũng là lúc chúng tôi mới xong nhiệm vụ của một ngày làm việc. Nếu tính thời gian, chắc từng người ở Tổ y tế của Đoàn thể thao Việt Nam chỉ ngủ vài tiếng/ngày bởi lẽ việc giữ sức khỏe để VĐV hoàn thành nhiệm vụ thi đấu còn quan trọng hơn tất cả”, ông Lê Viết Lãm bày tỏ thêm.

Các bác sĩ, nhân viên y tế của Đoàn thể thao Việt Nam luôn túc trực bên các VĐV trong mọi thời gian. Ảnh: MINH CHIẾN

Một góc sân khởi động của môn điền kinh, nhân viên y tế Tạ Đắc Anh (Bệnh viên thể thao Việt Nam) vẫn thực hiện các kỹ thuật mát xa, làm giãn cơ cho các tuyển thủ điền kinh để có được sức khỏe tốt nhất. Tại kỳ SEA Games 33-2025 này, ông Tạ Đắc Anh tiếp tục đồng hành cùng những HLV, VĐV điền kinh mà ông đã quen thuộc nhiều năm qua. Tính về thâm niên, ông Tạ Đắc Anh đã đồng hành với đội tuyển điền kinh không dưới 10 năm.

“Chúng tôi được bố trí nhân viên y tế để hỗ trợ công tác đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Năm nay, Tổ y tế của Đoàn thể thao Việt Nam chỉ có 19 thành viên, vì vậy mỗi nhân viên có những nhiệm vụ ở từng đội tuyển khác nhau. Đội tuyển điền kinh Việt Nam may mắn có được sự giúp đỡ của những người nhiều kinh nghiệm”, lãnh đội điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi. Ngoài ông Tạ Đắc Anh, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn được bố trí thêm nhân viên y tế Trần Danh Phương (Bệnh viện thể thao Việt Nam) đồng hành. Khác với các nhân viên y tế khác, 2 người họ (ông Đắc Anh, Danh Phương) được bố trí ở cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam bởi đây là đội tuyển trọng điểm, có quân số đông nhất Đoàn thể thao Việt Nam (50 VĐV).

Để chia sẻ chi tiết về chuyên môn, ông Tạ Đắc Anh cũng không nói gì nhiều. Tuy nhiên, vị nhân viên ý tế này trải lòng rằng mình đồng hành với VĐV nhiều năm nên hiểu họ. Vì thế, họ cũng sẽ chia sẻ về mức độ đau, mức độ sức khỏe cần được giúp đỡ như thế nào. Bất kể thời gian là ngày hay đêm, nếu VĐV điền kinh được thông báo cần hỗ trợ là lập tức ông có mặt để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong khi đó, nhân viên y tế Nguyễn Văn Triển (Bệnh viện thể thao Việt Nam) được toàn đội karate Việt Nam giao phó niềm tin đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các tuyển thủ. Vị bác sĩ này đã đồng hành cùng tuyển thủ karate Việt Nam tại SEA Games 32-2023 để toàn đội giành 6 HCV xếp nhất toàn đoàn. Năm nay, ông Triển tiếp tục chứng kiến những võ sĩ thân quen của mình giành 6 HCV để giữ vững vị trí số 1 tại SEA Games 33-2025.

“Chấn thương trong thi đấu là điều khó tránh khỏi, nhất là với môn võ thuật đối kháng. Tuy nhiên, tôi luôn được sự tin tưởng của Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam để đồng hành trong nhiều giải đấu. Khi VĐV đau hay chấn thương thì mình cùng Ban huấn luyện có những cách trị liệu nhanh nhất, giúp họ phải sớm trở lại với sức khỏe tốt nhất. Và chắc chắn, khi họ khỏe mạnh và thành công thì nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành”, ông Triển chia sẻ.

MINH CHIẾN