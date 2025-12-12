Tinh thần thể thao và ý chí không bỏ cuộc

Tất cả khán giả có mặt trên sân vận động quốc gia Supachalasai (Thái Lan) cùng đứng dậy dành tràng pháo tay cổ vũ khi Sầm Văn Đời phải chậm rãi trong những bước đi bộ cuối cùng về đích.

Sầm Văn Đời đổ ngã ngay khi về đích. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khoảnh khắc tuyển thủ Sầm Văn Đời phải bước từng bước trên sân vận động khi đang tranh tài cự ly 1.500m nam ở buổi tối thi đấu 11-12 tại SEA Games 33-2025 là điều không ai muốn. Tuy thế, Sầm Văn Đời không bỏ cuộc, vẫn quyết định về đích cuối cùng dù tái phát chấn thương vào thời điểm tăng tốc quyết định.

Trước khi sang Thái Lan tranh tài, Sầm Văn Đời gặp chấn thương rách bắp chân. Những tưởng chàng trai này phải nói lời từ biệt SEA Games 33-2025 ngay sát giờ thi đấu. Dù thế, Sầm Văn Đời vẫn tự tin đủ khả năng thi đấu để sẵn sàng ra sân. Trên đường chạy của cự ly 1.500m, ở thời điểm phải bứt tốc để tìm cơ hội vượt lên, chấn thương khiến tuyển thủ này tái đau mà không thể tiếp tục chạy.

Dẫu thế, Sầm Văn Đời vẫn bình tĩnh đi bộ từng bước cuối cùng và về đích trước sự động viên của số đông khán giả trên sân. “Tôi đã bị đau trở lại. Dù cố gắng nhưng không thể chạy được. Nhưng tôi xác định vẫn phải về đích ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc dừng lại”, Sầm Văn Đời chia sẻ khi về đích.

Ngay khi vượt qua đích, chàng tuyển thủ đổ người xuống sân và cần rất lâu với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, Sầm Văn Đời mới đứng dậy. Tâm trạng buồn là thấy rõ trên gương mặt của nhà vô địch quốc gia cự ly 1.500m này. Sầm Văn Đời đã chuẩn bị rất kỹ trong cả năm để tìm cơ hội góp mặt SEA Games 33-2025. Và khi cơ hội được trao tay, chấn thương khiến Sầm Văn Đời chưa thể làm tốt nhất kết quả như kỳ vọng.

Tuyển thủ đã phải đi bộ để hoàn thành nội dung sau khi gặp chấn thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước giờ Đoàn thể thao Việt Nam sang Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh từng khẳng định rằng các VĐV của thể thao Việt Nam sẽ thi đấu quyết tâm, giành các thành tích cao nhất và luôn đề cao tinh thần thể thao, sự cao thượng và không bao giờ bỏ cuộc.

Chắc chắn, Sầm Văn Đời sẽ có kỷ niệm không thể quên tại SEA Games 33-2025. Hình ảnh về đích với gương mặt nén đau trong từng bước đi bộ chậm rãi của Sầm Văn Đời đã cho thấy, tuyển thủ vẫn giữ vững tinh thần thể thao đó là không lùi bước.

Thể thao Việt Nam và người hâm mộ vẫn không quên khoảnh khắc tuyển thủ Nguyễn Thị Phương đã ngã trên vạch đích của cự ly 3.000m chướng ngại vật tại SEA Games năm 2011. Lúc đó, mọi người tưởng như cô sẽ bỏ cuộc và điền kinh Việt Nam không giành được huy chương tại nội dung này. Tuy nhiên, Phương không bỏ cuộc. Cô vẫn kịp vươn tay chạm đích (luật điền kinh cho phép điều này) sau khi mình đã đổ ngã và được tính kết quả HCB chung cuộc.

Lương Đức Phước động viên tinh thần đồng đội sau khi cả 2 về đích nội dug 1.500m. Ảnh: MINH CHIẾN

Tinh thần thể thao kiên cường của các tuyển thủ trong các môn đấu đều được ghi nhận từ người hâm mộ. Trên đấu trường quốc tế, họ vẫn luôn có một niềm tin hướng tới là phải vượt ngưỡng bản thân để mang lại những kết quả cao thượng nhất.

MINH CHIẾN