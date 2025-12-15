Trò buồn, thầy tiếc nuối

HLV Trần Quốc Cường vẫn động viên tích cực cho các học trò sau khi chỉ giành HCB tại chung kết bài bắn ngày 15-12. Ảnh: MINH CHIẾN

Âm thầm phía sau 2 học trò đứng thi đấu chung kết bài bắn đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi nam nữ là HLV Trần Quốc Cường. Ông giữ im lặng không nói gì sau khi Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy chưa thể lên ngôi vô địch, giành HCV.

Nhắc về xạ thủ Trần Quốc Cường của súng ngắn Việt Nam, giới chuyên môn và người hâm mộ đã biết nhiều về những thành tích khi ông còn thi đấu, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam. Kỳ SEA Games 33-2025 này là lần đầu tiên ông Cường có mặt trong thành viên Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng tranh tài tại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Xạ thủ Phạm Quang Huy là 1 trong những gương mặt được ông huấn luyện ở tổ súng ngắn nam thời gian qua. Những bài tập, sự hướng dẫn và chỉ bảo chuyên môn của người thầy dành cho Phạm Quang Huy kể như việc gởi gắm niềm tin sẽ giành thành tích cao nhất trên mọi đấu trường. Trong đó, HLV Trần Quốc Cường và Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam hy vọng Quang Huy sẽ tỏa sáng tại Thái Lan năm nay.

Khép lại vòng loại bài bắn 10m súng ngắn hơi nam ở ngày 14-12, Phạm Quang Huy giành quyền vào chung kết. Ngoài ra xạ thủ có tấm HCB khi tính kết quả đồng đội. Trên trường bắn khi đó, gương mặt của HLV Trần Quốc Cường vẫn còn chút ưu tư bởi ông rất muốn cậu học trò sẽ thể hiện được tốt nhất chuyên môn khi vào thi đấu chung kết cá nhân ngay sau đó. Đáng tiếc, trên trường bắn chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nam thì Phạm Quang Huy không thể giành huy chương.

Ông Cường đã bày tỏ: “Phạm Quang Huy hay bất cứ xạ thủ nào của Việt Nam cũng có sự tập trung kỹ lưỡng. Chúng tôi vẫn tin tưởng em sẽ có được kết quả thuận lợi cùng một chút may mắn”. Dù thế, các phóng viên và Ban huấn luyện luôn hiểu người làm chuyên môn trực tiếp như các HLV đều nhận trọng trách và áp lực về mình. Bởi vì, họ muốn học trò được sự thoải mái tinh thần sẵn sàng vào tranh tài giành thành tích huy chương.

Trong quá trình thi đấu vòng loại, ông Cường đều có sự điều chỉnh cho học trò. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong thời gian chuẩn bị SEA Games 33-2025, thầy và trò tổ súng ngắn nam (trong đó có HLV Trần Quốc Cường, xạ thủ Phạm Quang Huy) đã được tập huấn tại Hàn Quốc để giữ tinh thần ổn định nhất. Kỳ SEA Games 33-2025 là lần đầu tiên Phạm Quang Huy giữ vai trò xạ thủ chủ lực nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Thế nên, tâm trạng của người thầy cùng cậu học trò gần như tương đồng khi chưa thể giành tấm HCV danh giá nhất. Trong 2 ngày liên tiếp, Phạm Quang Huy đều góp mặt chung kết nội dung của mình nhưng chưa thể giành ngôi vô địch.

Vậy nhưng HLV Trần Quốc Cường vẫn đặt niềm tin vào Quang Huy với sự động viên cao nhất: “Quang Huy còn nội dung thi đấu tiếp theo và chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt nhất để VĐV lên tinh thần cao nhất khi thi đấu”. Trên trường bắn, những tiếng cổ vũ, hò reo của người hâm mộ là sự động viên lớn cho các xạ thủ. Còn người thầy đứng ngay sau họ chính là điểm tựa tinh thần để xạ thủ vững tin tranh tài hoặc đón nhận sự điều chỉnh kịp thời.

MINH CHIẾN