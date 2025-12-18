Tiếc cho cua-rơ Nguyễn Thị Thật

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật giành HCĐ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VCF

Nguyễn Thị Thật đã được chờ đợi làm tốt nhất chuyên môn để có thể thành công ở nội dung xuất phát đồng hàng, tính thành tích cá nhân trong ngày cuối 17-12. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có hạng 5 của Nguyễn Thị Thật và cô không giành được huy chương. Đây là nội dung sở trường của nữ cua-rơ số 1 Việt Nam. Dù thực tế, các cua-rơ nữ Việt Nam luôn ở trong nhóm dẫn đầu và kiểm soát tốc độ.

Với cá nhân Nguyễn Thị Thật, cô đã thể hiện quyết tâm tranh tài giành thêm thành tích cao nhất cho mình trên đường đua tại Thái Lan năm nay. Đáng tiếc, Thật không có được HCV như kỳ vọng. Thành tích huy chương duy nhất của Nguyễn Thị Thật tại SEA Games 33-2025 là tấm HCĐ tính điểm cá nhân.

SEA Games 27-2013 tổ chức tại Myanmar là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên mà Nguyễn Thị Thật tham dự. Lúc đó, cô giành tấm HCĐ. Đó là huy chương đầu tiên của Thật tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Chính thế, Thật đùa vui rằng sau 12 năm, cô lại giành HCĐ ở kỳ SEA Games 33-2025 nên cũng không có gì bất ngờ.

Từ SEA Games 28-2015 đến SEA Games 32-2023, Nguyễn Thị Thật đều giành được HCV cho xe đạp đường trường Việt Nam. Cô đi vào lịch sử khi trở thành nữ cua-rơ duy nhất của Việt Nam giữ vững ngôi vô địch trên đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á qua 5 kỳ liên tiếp. Giới chuyên môn nhìn nhận rằng, tấm HCĐ của Nguyễn Thị Thật tại SEA Games 33-2025 là kết quả có một chút tiếc nuối bởi cơ hội giành kết quả cao hơn là khả thi nhưng đây vẫn là tấm huy chương có giá trị tinh thần dành cho nữ cua-rơ số 1 Việt Nam. Qua những năm tháng cống hiến cho xe đạp đường trường nữ nước nhà, Nguyễn Thị Thật đã mang về nhiều thành tích được ghi nhận. Ngoài ngôi vô địch SEA Games, cô từng giành ngôi vô địch châu Á. Năm ngoái, Nguyễn Thị Thật đại diện cho xe đạp Việt Nam lần đầu tiên giành suất chính thức tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Xuyên suốt thời gian thi đấu thành tích cao đến lúc này, Nguyễn Thị Thật đã giành huy chương trong 7 kỳ SEA Games liên tiếp. “Chúng tôi rất trân trọng nỗ lực thi đấu và thành tích của Nguyễn Thị Thật ở các kỳ SEA Games. Với SEA Games 33-2025 này, Thật rất tập trung để hướng tới đạt kết quả cao nhất. Hơi tiếc khi tuyển thủ có tấm HCĐ ở nước rút tính giờ”, lãnh đội xe đạp Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Ở tuổi 32, Nguyễn Thị Thật đang là cua-rơ nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình xe đạp đường trường nữ Việt Nam. Đi cùng với kinh nghiệm, bản lĩnh của một người thủ lĩnh là điều mọi người sẽ thấy ở Nguyễn Thị Thật. Cô không bao giờ cho phép mình đầu hàng trước mọi thách thức. Chính niềm đam mê với đua xe đạp và sự tập trung, tính chuyên nghiệp và kỷ luật ở tập luyện, thi đấu tại các giải đấu luôn mang đến cho Nguyễn Thị Thật kết quả tốt nhất.

Khép lại hành trình tranh tài SEA Games 33-2025, các cua-rơ xe đạp đường trường Việt Nam (trong đó có Nguyễn Thị Thật) về nước hôm nay 18-12. Những kinh nghiệm từ giải đấu chắc chắn sẽ được trao đổi để từng người làm tốt hơn tại những cuộc đua tiếp theo.

MINH CHIẾN