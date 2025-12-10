Giá trị lịch sử của tấm huy chương tiếp sức bơi nữ

4 cô gái của đội tuyển bơi Việt Nam đã giành được tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ và đây là một trong những giá trị lịch sử đáng ghi nhận.

Các tuyển thủ đội tuyển bơi nữ Việt Nam giành HCĐ lịch sử trong nội dung tiếp sức 4x100m tự do. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

4 tuyển thủ Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền đã giành tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ trong tối chung kết môn bơi tại SEA Games 33-2025 ngày 10-12. Với nhiều người, kết quả HCĐ chỉ đơn thuần là một tấm huy chương về thành tích. Nhưng với những người làm chuyên môn thể thao dưới nước, thành tích HCĐ tiếp sức 4x100m tự do nữ là một giá trị lịch sử đáng nhớ.

Trước khi đội tuyển bơi Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025, không nhiều người lạc quan tin rằng đội hình tiếp sức nữ của bơi Việt Nam có thể chạm tay vào huy chương. Chính vậy, sự tập trung và mục tiêu mà lần lượt Khả Nhi, Phạm Thị Vân, Mỹ Tiên, Thúy Hiền đề ra cho mình là cố gắng giành kết quả tốt nhất.

Lịch sử các lần đội tuyển bơi Việt Nam ghi nhận chúng ta đã một lần giành được HCĐ đối với tiếp sức nữ. Đó là tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ mà đội hình các kình ngư nổi danh một thời như Phương Nhung, Hải Ý, Phan Thị Hạnh, Thanh Vy đã giành được tại SEA Games 22 năm 2003 lần đầu tổ chức ở Việt Nam. Khi đó, làng bơi Việt Nam đã xúc động dành những tràng pháo tay không ngớt để chúc mừng tấm HCĐ đầy quý giá đó.

Các tuyển thủ bơi nữ Việt Nam nở nụ cười khi giành được tấm HCĐ lịch sử. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sau 22 năm, một lần nữa đội tuyển bơi Việt Nam được chứng kiến kình ngư nữ giành được HCĐ trong thi đấu tiếp sức. Tuy nhiên, kết quả huy chương tại nội dung tiếp sức 4x100m tự do là vô cùng giá trị bởi những kình ngư nữ hàng đầu của Đông Nam Á đã phải cạnh tranh quyết liệt mới dành được huy chương như vậy.

Trải lòng bên hồ bơi ngay sau khi giành được HCĐ tiếp sức 4x100m tự do nữ, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được thi đấu tiếp sức nữ tại SEA Games. Trước khi thi đấu, chúng tôi đã tập luyện cùng nhau và tất cả cùng hứa với nhau là phải đạt được kết quả tốt nhất. Tấm HCĐ là thành tích thật sự đáng nhớ và giá trị rất lớn cho tôi”.

Gương mặt trẻ Nguyễn Thúy Hiền thì bẽn lẽn bày tỏ: “Tôi cũng bất ngờ khi đội tiếp sức lần này giành được huy chương. Tấm huy chương này đúng là lịch sử nhiều giá trị và tôi rất vui”. Còn Nguyễn Khả Nhi cho biết: “Tấm huy chương đầu tiên tôi có khi tham dự SEA Games 33-2025 thật sự rất ý nghĩa và tôi sẽ rất nhớ về kỷ niệm thi đấu năm nay”.

Mỗi tấm huy chương đều có một ý nghĩa đối với từng HLV, VĐV đạt được nó. Đặc biệt trong môn đặc thù như bơi lội, việc tuyển thủ Việt Nam giành được huy chương trên đấu trường SEA Games vẫn luôn cần nỗ lực đáng kể.

Đội tuyển bơi Việt Nam từng giành tấm HCB đầu tiên của cố kình ngư Trần Xuân Hiền tại SEA Games 21-2001 ở Malaysia. Đó là thời điểm, đội tuyển bơi Việt Nam chỉ ước mơ có thể giành được huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Trải qua những kỳ Đại hội tới lúc này, bơi lội Việt Nam đã giành được không ít HCV quý giá. Tuy nhiên, thành tích tiếp sức 4x100m nữ của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33-2025 đã nhìn nhận rằng những gương mặt tiềm năng và tài năng như Khả Nhi, Phạm Thị Vân, Mỹ Tiên, Thúy Hiền hoàn hoàn đủ khả năng làm tốt nhất chuyên môn mang vinh quang về cho tổ quốc.

Tại buổi tối chung kết ngày 10-12, đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam đạt thông số 3’47”47 để giành HCĐ. Vô địch là đội Philippines (3’44”26) còn á quân là đội Singapore (3’46”53).

MINH CHIẾN