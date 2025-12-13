Vũ Thị Ngọc Hà và hơn 1.000 ngày giải cơn khát huy chương SEA Games.

Vũ Thị Ngọc Hà chính là tuyển thủ được sự chú ý nhất ở kỳ SEA Games 33-2025 này bởi bây giờ cô mới chính thức tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á sau sự cố doping.

Vũ Thị Ngọc Hà giành HCĐ nội dung nhảy 3 bước nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kỳ SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam, Vũ Thị Ngọc Hà đã giành HCV nội dung nhảy xa nữ. Đáng tiếc, cô là tuyển thủ dính doping trong kỳ Đại hội trên. Kết quả HCV của Vũ Thị Ngọc Hà đã bị tước đồng thời nữ tuyển thủ bị cấm thi đấu.

Tháng 11 năm 2023, Vũ Thị Ngọc Hà mới hết án cấm doping. Dù vậy, cô vẫn chờ đợi chưa thể thi đấu trở lại cho lên thiên chức làm mẹ. Sự trở lại của Vũ Thị Ngọc Hà trên hố nhảy nội dung 3 bước nữ và nhảy xa nữ bắt đầu từ năm 2024. Chính những kết quả tốt về chuyên môn đã giúp nữ tuyển thủ được cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia. Sau giải vô địch quốc gia năm nay, Vũ Thị Ngọc Hà đã được trao suất góp mặt SEA Games 33-2025.

“Tôi không biết nói gì khi trở lại sân chơi SEA Games. Cảm xúc của tôi là rất hạnh phúc khi đạt được tấm huy chương ở SEA Games 33-2025. Dù đây chỉ là HCĐ nhưng với tôi nó vẫn là mốc đánh dấu của mình ở sự trở lại với SEA Games”, Vũ Thị Ngọc Hà trải lòng.

Vũ Thị Ngọc Hà bị chấn thương sau khi thực hiện lần nhảy đầu tiên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xuyên suốt hơn 1.000 ngày chờ đợi để được trở lại đấu trường SEA Games 33-2025, Vũ Thị Ngọc Hà đã tập luyện và rất tập trung giữ tinh thần thi đấu với khả năng tốt nhất. Ở hố nhảy nội dung 3 bước nữ tại SEA Games 33-2025, Ngọc Hà chỉ thực hiện được 1 lần nhảy với kết quả 13m68. Sau đó, cô gặp chấn thương nên không thể tiếp tục thực hiện những lần nhảy phía sau. Dẫu vậy, kết quả vẫn đủ giúp Vũ Thị Ngọc Hà có tấm HCĐ ở Thái Lan.

Nữ tuyển thủ đã rất quyết tâm tranh tài tại Thái Lan năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gương mặt của Vũ Thị Ngọc Hà thoáng buồn khi bị đau vào lúc thi đấu. Dù thế cô bảo rằng mình vẫn không tiếc nuối do đã đạt được thành tích huy chương. Nếu không gặp chấn thương, chắc chắn cơ hội vượt lên dẫn đầu của Vũ Thị Ngọc Hà là khả quan.

Tại nội dung nhảy ba bước nữ lần này, tuyển thủ Nguyễn Thị Hường chỉ đạt thông số 13m57 do đó đứng hạng 4. Bất ngờ lớn là gương mặt kỳ cựu Londa Maria Natalia (Indonesia) vẫn tranh tài và tiếp tục đặt dấu ấn với HCV bằng kết quả 13m85.

MINH CHIẾN