Lần đầu tiên môn điền kinh SEA Games có tuyển thủ chạy 100m đạt thành tích sát 10 giây

Hà Thị Thu (giữa) đã có tấm HCĐ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần đầu tiên, môn điền kinh của SEA Games chứng kiến 1 tuyển thủ có kết quả thi đấu cự ly 100m sát 10 giây. Tại chung kết 100m nam vào tối ngày 11-12 ở SEA Games 33-2025, Boonson Puripol về đích đầu tiên giành HCV với kết quả 10 giây. Trên bảng điện tử trên sân, đồng hồ ghi là 9 giây 99. Tuy nhiên, sau khi công bố kết quả chính thức từ Ban tổ chức, kết quả của tuyển thủ này là 10 giây. Đây được xem là thành tích tốt nhất mà 1 VĐV thi đấu cự ly 100m tại SEA Games đạt được từ trước tới nay. Tại SEA Games 32-2023, vô địch 100m nam là tuyển thủ Soraoat Dabbang (10”37).

Trong nội dung 100m nam, đội tuyển điền kinh Việt Nam có Ngần Ngọc Nghĩa tham dự nhưng không vượt qua vòng loại. Dù sau khi thi đấu vòng loại, tuyển thủ cho rằng mình có thể có cơ hội góp mặt chung kết nếu xem xét kỹ lại về chuyên môn và Ban huấn luyện cần có thông báo tới tổ trọng tài. Tuy nhiên, việc xem xét quá muộn.

Ở đường chạy 100m nữ, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có tuyển thủ Hà Thị Thu giành được HCĐ. Đây là lần đầu tiên, cô gái của điền kinh TPHCM và đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự nội dung 100m nữ ở đấu trường SEA Games. Cô đã thi đấu xuất sắc ở vòng loại để có suất tại chung kết. Trong chung kết 100m nữ, Hà Thị Thu đạt kết quả 11”58 và có vị trí thứ 3. Đây là HCĐ cá nhân cự ly 100m đầu tiên ở SEA Games của Hà Thị Thu. Trước đây, cô đã có các thành tích huy chương nhưng góp mặt trong đội hình tiếp sức.

Vô địch 100m nữ vẫn là gương mặt quen thuộc Veronica Shanti (Singapore) với kết quả 11”36 còn hạng nhì là Jirapat (Thái Lan, 11”54). Ở chung kết 100m nữ, điền kinh Việt Nam còn có Hoàng Dư Ý giành được suất thi đấu tuy nhiên cô không tham gia tranh tài.

MINH CHIẾN