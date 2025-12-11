Ngần Ngọc Nghĩa bất ngờ không lọt vào chung kết nội dung 100m nam

Bất ngờ lớn đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong ngày đầu tranh tài SEA Games 33-2025 là việc tuyển thủ Ngần Ngọc Nghĩa không thể vào chung kết 100m.

Ngần Ngọc Nghĩa bất ngờ thất bại tại cự ly 100m tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thi đấu vòng loại 100m nam trong buổi chiều 11-12, Ngần Ngọc Nghĩa đã góp mặt ở lượt vòng loại thứ 2 của cự ly. Chân chạy của Việt Nam đã xuất phát không như ý để bị tụt lại trong chặng đua. Ngần Ngọc Nghĩa chỉ có vị trí hạng 6 chung cuộc với thành tích 10”48. Kết quả không đủ giúp Ngần Ngọc Nghĩa có suất vào chung kết tại SEA Games 33-2025.

Hai năm trước, tuyển thủ của điền kinh Việt Nam từng góp mặt chung kết 100m tại SEA Games 33-2025 nhưng không giành được huy chương. Khi đó, Ngần Ngọc Nghĩa đã đạt kết quả 10”46 tại chung kết.

Ngần Ngọc Nghĩa là tuyển thủ duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự nội dung 100m nam. Tại vòng loại, người có kết quả tốt nhất là Boonson Puriol (Thái Lan, 9”94).

Việc Ngần Ngọc Nghĩa không lọt vào chung kết 100m nam là bất ngờ của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, tuyển thủ này vẫn có cơ hội tranh huy chương do còn cự ly 200m tại Đại hội. Hiện tại, Ngần Ngọc Nghĩa đang là á quân SEA Games của cự ly 200m nam.

Tại vòng loại 100m nữ, điền kinh Việt Nam có Hà Thị Thu và Hoàng Dư Ý tham dự. Họ đã thi đấu tốt và có cơ hội vào lượt cuối chung kết để tranh huy chương. Sau vòng loại, chung kết cự ly sẽ diễn ra vào buổi tối cùng ngày và người hâm mộ điền kinh SEA Games 33-2025 sẽ chờ đợi những gương mặt được xướng danh là người chạy nhanh nhất tại Thái Lan năm nay.

MINH CHIẾN