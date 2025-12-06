Báo Đông Nam Á: SEA Games - căn cứ địa cuối cùng cho những chiến binh bản địa

Bóng đá Đông Nam Á đã thay đổi bản chất. Những năm tháng của Therdsak Chaiman, Kiatisuk Senamuang hay Bambang Pamungkas—những chiến binh bản địa—đang lùi vào dĩ vãng. Hôm nay, đội hình quốc gia được định hình bởi những cái tên mang dòng máu lai, từ Rafaelson (Việt Nam) đến Kevin Diks (Indonesia). Sự thúc đẩy nhập tịch và cầu thủ kiều bào đã biến đội hình cấp cao thành binh đoàn đa quốc tịch, với ưu thế thể chất và kỹ thuật từ châu Âu.

Nhưng chính xu hướng đó đã nâng tầm giải bóng đá nam SEA Games (U22) thành sân khấu vàng cho các cầu thủ sinh ra và lớn lên trong khu vực, một nơi hiếm hoi mà họ có thể thoát khỏi cái bóng của những người đồng đội sinh ở nước ngoài.

Vì giải đấu nằm ngoài FIFA Days và giới hạn U22, chín quốc gia tham dự buộc phải dựa vào những hạt giống nội địa để tranh đoạt huy chương. Indonesia là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyển mình này. Họ là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại thứ tư FIFA World Cup 2026, nhờ chiến lược tận dụng triệt để mối liên kết lịch sử với Hà Lan. Trong trận thua 0-1 trước Iraq hồi tháng 10, đội hình xuất phát của Indonesia có tới 9 cầu thủ sinh ra ở châu Âu. Làn sóng nhập tịch cấp tốc này đã tạo ra một bộ mặt mới cho bóng đá Indonesia, đưa họ lên vị thế ứng viên hàng đầu khu vực.

Tuy nhiên, giới truyền thông Indonesia cho rằng sự cạnh tranh khốc liệt này đã tạo ra "cảm giác cấp bách và động lực" cho cầu thủ bản địa. SEA Games chính là cơ hội cuối cùng để họ chứng minh rằng chất lượng nội địa vẫn đủ sức thống trị khu vực, là nơi những cầu thủ không kiều bào có thể tỏa sáng, giành lại niềm tin cho tương lai. Đội hình U22 của Indonesia lần này dù vẫn có ba cầu thủ kiều bào từ Hà Lan nhưng về cơ bản, họ là đại diện cho tương lai bản địa của bóng đá xứ vạn đảo.

SEA Games cũng đến vào thời điểm đặc biệt quan trọng với Malaysia, quốc gia vừa bị rung chuyển bởi vụ bê bối giả mạo giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch. FIFA đã giáng đòn trừng phạt nặng nề, khiến niềm tin bị lung lay và tạo ra sự thất vọng sâu sắc. Quan sát viên T. Avinesh nhận định, một huy chương vàng tại SEA Games sẽ là "biểu tượng cho một sự khởi đầu mới" sau những hỗn loạn. Avinesh nhấn mạnh: “Hy vọng tự nó trở thành một thông điệp mạnh mẽ. Và có lẽ những cầu thủ trẻ Harimau Muda (biệt danh của U23 Malaysia) này có thể khôi phục niềm tự hào cho một quốc gia đang choáng váng vì những sai lầm từ cấp thượng tầng.” Đây là cuộc chiến không chỉ vì huy chương, mà còn vì danh dự quốc gia.

U22 Malaysia (áo vàng) đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bất kể tỷ lệ cầu thủ nội địa và kiều bào là bao nhiêu, cuộc đua huy chương vàng sẽ vô cùng khốc liệt. Chủ nhà Thái Lan, với 16 lần vô địch, đang là ứng cử viên nặng ký. Sau hai lần thất bại cay đắng trong các trận chung kết gần nhất, nhiệm vụ của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan là phải tái chiếm ngai vàng bóng đá ASEAN ngay tại sân nhà. Cựu HLV Steve Darby nhận định, ba đội Việt Nam, Thái Lan và Indonesia sẽ là những thế lực chính. Darby cũng chỉ ra Lào là một "ngựa ô" tiềm năng, cho thấy họ đã "thu hẹp khoảng cách" với các quốc gia lớn nhờ sự phát triển gần đây ở cấp độ trẻ. Philippines, sau sự tiến bộ đáng kể ở cấp độ U-23, cũng là đội cần được đề phòng.

Với việc các ĐTQG cấp cao ngày càng trở thành phiên bản châu Âu hóa, SEA Games 2025 là nơi duy nhất để các "chiến binh nội địa" chứng minh giá trị của mình. Đây là cuộc chiến giành huy chương, nhưng cũng là cuộc chiến để tái khẳng định bản sắc của bóng đá khu vực. Nó mang ý nghĩa rằng, ngay cả khi tiền bạc và dòng máu nước ngoài đổ vào, những tài năng được rèn luyện từ sân cỏ bản địa vẫn có chỗ đứng, không bị lép vế trên bản đồ bóng đá châu lục.

(Theo The Straits Times – Singapore)

LONG KHANG